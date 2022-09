Verónica Castro revela que quería ser monja Aunque es una de las grandes figuras latinas del medio del espectáculo, Verónica Castro no pensaba dedicarse a ambiente artístico y habla de lo creía era su verdadera vocación. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Sin duda, Verónica Castro es una de las figuras más importantes del ambiente artístico latinoamericano. Su trabajo se ha convertido en un ejemplo de diversas generaciones no solo a nivel actoral, sino como cantante y presentadora. Sin embargo, ahora la protagonista de la primera versión de la telenovela Los ricos también lloran confesó que quería ser monja; incluso, tuvo un breve entrenamiento. "Había tratado de ser monja. Daba catecismo a la vuelta de la casa [donde entonces vivía], a dos cuadras", confesó Castro al programa mexicano de televisión Ventaneando (TV Azteca). Sin embargo, un famoso conductor de televisión, Xavier López Chabelo, la descubrió y la llevó a su programa. El resto es historia. Además, otra revelación que hizo la famosa mexicana fue que provenía de una familia de artistas por parte de su padre; así, que considera que lo heredó, pero también buscó la oportunidad de recibir una beca de actuación cuando solo tenia 14 años, la cual recibió. Veronica Castro Veronica Castro | Credit: Mezcalent.com SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Vengo de una descendencia muy fuerte [de artistas], mi abuela hasta del cine mudo. Aunque no tuvimos la conexión de vernos, por la separación de mis padres, pero sí lo traía yo. Dicen que me parecía mucho más a mi abuela, de parte de mi papá, que a mi mamá. Aunque yo digo que me parezco más a mi mamá", relató. "Me dan la oportunidad de estudiar con Andrés Soler, me da la beca y ahí es donde empieza [mi interés artístico]". Verónica Castro tuvo una infancia muy difícil porque sus padres se separaron y era su progenitora la que se hizo cargo de todos los hijos. Ahora, disfruta de lo que le han dejado más de 50 años de trabajo.

