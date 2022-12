Una amiga de Verónica Castro dice que la actriz tiene problemas de salud La vedette y amiga de la actriz Olga Breeskin aseguró que la mamá de Cristian Castro está pasando por un mal momento. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La ausencia de Verónica Castro de las redes sociales aparentemente no solo se debe al escándalo que protagonizó luego de ser acusada de sostener conversaciones subidas de tono con algunas de sus fanáticas, sino también a su delicado estado de salud. Eso según su amiga y compañera Olga Breeskin, quien intercedió por la actriz y reveló la precaria situación que atraviesa a puerta cerrada. La vedette defendió a su comadre y aseguró que los señalamientos fueron hechos por jóvenes que se aprovecharon de su bondad. "Conociendo la integridad y el corazón de Verónica Castro como hija, como comadre, como madre, como abuela, como todo, yo pienso que estas niñas ociosas le metieron un gol a Verónica Castro y se aprovecharon de su buena voluntad porque, ¿qué estrellota como Verónica Castro se va a tomar el tiempo de chulear, apapapachar?, cibernéticamente hablando, y de pronto te cambian la jugada, a mí se me hizo muy injusto", declaró al programa de televisión mexicano Sale el sol, sobre las acusaciones. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Verónica Castro Verónica Castro | Credit: Mezcalent Breeskin, además, dio a conocer que la salud de la madre de Cristian Castro ha decaído y que actualmente se encuentra recuperándose de un percance reciente causado por los efectos de una caída hace alrededor de dos décadas. "No quería ser indiscreta, pero está tranquila, no quiero compartir más detalles personales, pero está recuperándose", dijo. "Estuvo delicadita desde que se cayó de un elefante y esa caída le ha representado muchos problemas de salud, pero afortunadamente, el Señor la ama". Por otra parte, y tras la difícil situación que ha tenido que enfrentar, la violinista envió un mensaje al diseñador mexicano Mitzy, quien recientemente expresó su deseo de reconciliarse con la primera actriz. "Mitzi es una gran persona y no podemos dejarnos llevar por estos tiempos tan difíciles, no es momento de estarse peleando, de andar en chismes. Estamos en el momento de perdonarnos, amarnos y como decía el Divo de Juárez, [Juan Gabriel], de abrazarnos muy fuerte", expresó. "Si Vero no te habla, como dicen por ahí, 'si la montaña no viene a ti, tu pon el ejemplo como pastor evangélico".

