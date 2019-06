Verónica Castro no fue a la boda de Cristian: 'Ni siquiera conozco a la novia'

SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN

El día de ayer se dio a conocer que Cristian Castro se había casado con la violinista Carol Victoria Urban Flores en una pequeña ceremonia en el estado de Yucatán, México.

Contrario a la información que circuló en diferentes medios de comunicación, la madre de Cristian, Verónica Castro no estuvo presente. ¿Qué pasó? “Todo lo hicieron tan inesperadamente”, dijo Castro en el programa Ventaneando (TV Azteca). “No sé ni por qué lo hicieron así, así decidieron ellos casarse y está bien. Ya ni modo, ¿qué le va a hacer uno”?

La Vero aclaró que su hijo sí la invitó, pero ella pensó que se trataba de una broma. “Me mandó una tarjetita la semana pasada, hace unos días, y decía eso [que se casaba], y dije: ‘No, no, eso es una broma, no puede ser’ ”, contó. “Es Cristian y es mi hijo, lo conozco como es. Era una tarjetita que era “x”, muy —sin embargo”.

Pero ahí no pararon las confesiones porque la actriz del culebrón Rosa salvaje también gritó a los cuatro vientos que su Gallito Feliz ni si quiera le ha presentado a su nueva esposa. “Yo ya me rio porque si no, me la pasaría remal, ya no me interesa pasármela mal. Se ve que es una buena chica y que también trabaja en la música. Que les vaya bien. No puedo ni enojarme ni decir nada”, explicó Castro, quien dijo que la abuela de Cristian también está sorprendida con todo lo que sucedió. “No la conozco, no me la ha presentado. Mi mamá también está sacadona de onda. No sé, lo hizo correteado ya están bien maduros los dos, ya saben lo que hacen. Que Dios lo bendiga, que la Virgen me los cubra con su manto, que a todos nos vaya bien, que sean felices y punto”.

Verónica aprovechó el micrófono para decir lo feliz que es al convivir con su nietecita Raphaela, quien es producto de la relación que Cristian tuvo con la colombiana Paola Erazo. “Espero que no me toque decirle a mi nieta que su papá se casó con otra mujer”, dijo. “Si su mamá me dice que tengo que hacerlo, pues lo hago, porque para qué tanta vuelta a la hora de la hora”.