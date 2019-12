¿Verónica Castro manda mensaje a Yolanda Andrade? Verónica Castro causó sorpresa al dar a conocer un texto que pudiera estar dirigido a alguien en particular. La actriz asegura estar en busca de una vida mejor. By Carolina Amézquita Pino ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Una fuerte polémica se desató tras el mensaje que Verónica Castro dio a conocer hace unos días sobre el bloqueo en redes sociales. No se sabe si este texto fue una misiva directa para alguien en particular; aunque, muchos señalan que está dirigido a Yolanda Andrade, con quien tuvo conflictos luego de que la conductora revelara un supuesto romance entre ambas. “Bloquear es redes sociales no siempre es un acto de inmadurez”, advirtió Castro en su cuesta de Instagram. “Hay principios en esta vida que no se negocian: La tranquilidad, la dignidad, el respeto, la autonomía y el libre derecho a ignorar a quien no nos hace bien. Punto”. RELACIONADO: ¡Verónica Castro está de vuelta! Image zoom La protagonista de la telenovela Rosa salvaje, cerró con la consiga de buscar “una vida mejor”. Los cibernautas no pasaron por alto este comentario y de inmediato se pronunciaron al respecto. “Bien hecho, fuera de mi vida las malas personas!”, dijo un usuario. “Yo creo que ignorar a personas que no valen la pena es bueno. Verónica es una diva”, mencionó otro seguidor. “Así es mi querida y bella Verónica, a veces hace falta una depuración que nos ayude a conservar la calma”, expresó alguien más. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Hubo quienes aseguraron que ese texto iba dedicado a Yolanda Andrade y apoyaron a Verónica Castro. Image zoom “Hay gente que le gusta hacer daño y burlarse del ser humano para tener a los periodistas tras ellos, solo así salen en televisión; así es esa Yolanda Andrade, una mala gente”, escribió un fanático. “Estoy con usted señora Verónica Castro no le haga caso a esa Yolanda Andrade es basura”, comentó otra persona. Ahora, Verónica Castro utiliza este red social para enviar mensajes positivos. Advertisement

Close Share options

Close View image ¿Verónica Castro manda mensaje a Yolanda Andrade?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.