¿Por qué Verónica Castro nunca se casó? Verónica Castro fue invitada especial en el programa de Susana Giménez y confesó por qué nunca se había casado

Verónica Castro fue la invitada especial en el programa de la argentina Susana Giménez. Durante uno de los divertidos sketch de La verdulería la banana mágica, la Vero mantuvo un diálogo junto a Giménez y Lizy Tagliani. La plática entre las tres mujeres fue muy amena, además de hablar sobre la carrera de Castro, también se hizo hincapié en los fallidos matrimonios de su hijo Cristian Castro con colombianas, paraguayas y uruguayas. "Siempre le digo cosas pero ya saben cómo son los hijos con las madres, no nos hacen caso", contó Castro. "La última era violinista, tocaba bien el violín". En cuanto al tema del matrimonio, Giménez y Tagliani cuestionaron a la mexicana a cerca de la razón por la que ella nunca quiso darle el sí a un hombre. "Porque no soy pelotuda", dijo Castro con tremenda carcajada. "No me gusta gastar plata en ellos [los hombres]". RS Fotos/The Grosby Group Eso sí, si se trata de sus hijos, Cristian y Michel la cosa es distinta y la Vero da todo. "Cristian era muy travieso hacía lo que se le daba la gana. Nada que ver con Michel, él es un tierno, director de cine, estudioso, bien portada y el otro…", dijo Castro. "Aún así se porta muy bien, me mandó mi billetito para venir a Argentina, me dio mis cremas para la arruga, me dijo: 'mamá estás un poco cuarteada'". Castro visitó Buenos Aires para festejar su cumpleaños número 65 en compañía de Giménez, amigos y sus dos hijos. "Cómo chupamos ese día", contó la Vero. "Susana me dio un vinito y tomamos tequila". ¡Felices 65 Vero!

