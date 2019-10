Verónica Castro manda un emotivo mensaje a quienes le piden que retome su carrera La actriz y cantante mexicana ha mandado un emotivo mensaje tras la avalancha de comentarios que le piden que regrese a la escena. Estas han sido su palabras. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Desde que anunciara su retirada hace ya un par de meses, todo el mundo echa de menos a Verónica Castro en primera plana. Así lo ha elegido ella tras el conflicto mediático que mantuvo con Yolanda Andrade. Desde entonces sólo la vemos en ocasiones especiales, como ha sido su reciente cumpleaños, donde compartía el precioso regalo que le hizo su nieta Rafaela, una emotiva tarjeta con un precioso mensaje. Eso, y sus condolencias por la muerte de José José. Poco más. Pero Verónica nos ha vuelto a dar otra alegría a través de las redes sociales con un mensaje de lo más positivo. No deja claro si regresa pero da pistas de que echa mucho de menos su profesión, donde tanto se la quiere y respeta, y eso es una buena señal. Lo hacía a través de un mensaje en su perfil de Twitter, donde contestaba a todos sus amigos, compañeros de profesión y seguidores que por motivo de su cumpleaños la invitaban a regresar a las tablas. Gracias grandes compañeros y Grandes actores y actrices yo también los extraño mucho gracias por tus palabras me hicieron muy feliz https://t.co/OIVOIWQJMu — Verónica Castro (@vrocastroficial) October 19, 2019 “Gracias grandes compañeros y grandes actores y actrices, yo también los extraño mucho”, escribió emocionada ante la avalancha de mensajes. Sin perder el sentido del humor, incluso se atrevió a hablar de las cirugías que se había hecho y que asegura no son tantas como la gente dice. Muchas gracias esto está interesante parece que me hubiera hecho 1000 cirugías pero les prometo que no fueron 999 ja ja ja ja ja https://t.co/zDhKy9dnTm — Verónica Castro (@vrocastroficial) October 20, 2019 SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Muchas gracias, esto está interesante, parece que me hubiera hecho 1000 cirugías, pero les prometo que no, fueron 999 jajajaja”, bromeó la también cantante. Con estos mensajes dicharacheros y divertidos, Vero parece que está de vuelta, al menos en las redes sociales, y eso ya es un paso. Tras su enfrentamiento con la presentadora mexicana que dejó caer que se había casado con la artista, han sido contadas las veces que se ha dejado leer. El tiempo cura las heridas y a lo mejor más pronto que tarde Verónica nos sorprende con una buena noticia. Mi regalo lo hizo solita. Me encantó 🙏 pic.twitter.com/xFjdbv4zta — Verónica Castro (@vrocastroficial) October 17, 2019 De momento vive entregada a su nieta, a su familia y a su vida personal. Acaba de cumplir 67 años y quiere vivirlos cerquita de los suyos y lo que le hace feliz. Nosotros la seguiremos esperando. Advertisement EDIT POST

