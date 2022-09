Verónica Castro habla por primera vez del padre de su hijo menor

El matrimonio no se llevó a cabo porque quien sería suegra de la famosa no estaba de acuerdo y al final, ella se hizo responsable de su hijo. Después dijo 'mi mamá no quiere que case'. Respondí 'no te cases' '¿quién te dijo que te casarás?'. Entonces, se canceló eso de la boda por la mamá de Enrique", reveló.

"Le dije 'nunca te pedí casarte. La verdad, a mí lo del matrimonio no me interesa porque me puedo mantener sola'. 'No necesito un hombre para que me dé de comer o pague mis gastos, no'. 'Era si tú querías, pero tú me lo pediste. Pero si tu mamá no quiere, hazle caso a tu mamá. Si no se quiere hacer no se hace y punto. No tengo problema con eso'. Pero a él tampoco porque le gustó más la fiesta, creo", continuó. "Se perdió de un niñazo también".