Verónica Castro ha roto el silencio tras el escándalo con Yolanda Andrade en su primera entrevista televisiva La actriz y cantante se ha sincerado y ha hablado de su retiro, del sufrimiento de los últimos meses y sus planes más inmediatos en una amena charla con Galilea Montijo. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print El 2019 no ha sido el mejor año para Verónica Castro. La actriz decidió retirarse del medio artístico tras las declaraciones de Yolanda Andrade en las que afirmaba que había vivido una gran historia de amor y se había casado con la respetada actriz años atrás. Una noticia que dio la vuelta al mundo y que empujó a la madre de Cristian a dar este paso. El tiempo todo lo cura y Verónica está de vuelta en los medios más fuerte y recuperada que nunca. La también cantante ha dado una entrevista a su compañera y amiga Galilea Montijo donde ha desnudado su alma y ha hablado sin tapujos de la vida, su profesión y su actual estado. Para empezar ha confirmado que está abierta a cualquier propuesta laboral siempre y cuando sea interesante y le llene. “Si sale algo bueno, les chambeo”, expresó sincera sobre su regreso a las series o telenovelas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Su carrera es uno de sus grandes amores, fue difícil despedirse de ella todo este tiempo, pero está dispuesta a volver con más ganas que nunca. “La amo, lo sé, la conozco, la disfruto, la gozo, la exprimo”, ha dicho. Image zoom Ha pasado una etapa terrible y no tiene problema en reconocerlo. “De repente empezó como un revolú extraño, en donde todo el mundo gritaba, hablaba, inventaba y yo pasando por un mal momento”, dijo a Galilea en esta amena entrevista en LatinUs. La decisión de alejarse también tuvo que ver con el delicado estado de salud de su mamá, a quien vive entregada en estos momentos. Esa es ahora su prioridad. Está positiva, fuerte y decidida a ser feliz, sin importarle el qué dirán. Después de la tormenta siempre llega la calma. Advertisement

