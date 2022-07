Veronica Castro defiende a su hijo Cristian tras ser blanco de críticas por su impactante nuevo look Lo han tachado de loco "como su padre Manuel Valdes", pero su mami Verónica Castro salió en defensa de su hijo y sus palabras ¡te derretirán el corazón! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir veronica castro defiende look hijo cristian castro Credit: Mezcalent; Cristian Castro IG El cantante Cristian Castro de 47 años impactó a sus miles de seguidores al lucir un look bastante estrambótico con cabellera morada y traje de colorines. Muchos cibernautas lo llegaron a comparar con el personaje principal de la cinta Beetlejuice e incluso lo compararon con el cubano Osmel Sousa. Antes los incesantes comentarios, el intérprete de "Por amarte así" y "No podrás" explicó la razón por la que optó por el radical cambio de look. osmel sousa cristian castro Credit: Getty Images; IG Suelta La Sopa "Nada más me divertí un poquito, la verdad que estoy emocionado con tanto jurado, y hay como que diferenciarse del todo, es como un circo realmente de gente ahí, entonces hice algunos looks muy estrafalarios ahí, parezco Austin Powers mal comido, mal pagado. El pelo amarillo también me puse en el primer capítulo", dijo el cantante mexicano, quien funge de juez junto a José Luis Rodríguez 'El Puma en el programa argentino Canta conmigo ahora. "Me estoy yendo a los extremos solamente para tener algo distinto cada edición de cada programa, que sea como distinto, y divertirme también, es un momento mío que hace mucho tiempo no tengo un momento en televisión y estoy como que divirtiéndome y haciéndome fachas distintas". Tras ser blanco de burlas y memes, su madre, la famosa cantante Verónica Castro, no dudó en defender a su hijo, fruto de su relación con el Loco Valdés. "Ya viendo a Cris en Canta conmigo ahora, siempre sorprendiendo con sus looks", escribió una fan, a lo que Verónica respondió: "Se divierte con él mismo, no le hace daño a nadie". veronica castro defiende pelo morado amarillo hijo cristian castro Credit: Mezcalent De inmediato, los fans de la protagonista de Los ricos también lloran apoyaron su comentario. "Así es Vero, cuántas personas adoptan poses que no son simplemente por ser aceptados, dicen y hacen cosas por lo mismo y eso no es padre, si algo no te gusta o te gusta mucho hazlo, dilo, si todos fuésemos iguales que aburrido sería, eso me gusta de Cristian". "No entiendo por qué le tiran tanto hate a Cris, si como tú dices Vero, no le hace daño a nadie". "Es que Cristian es un amor de persona súper carismático encantador y muy divertido", son algunos de los comentarios que se pueden leer.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Veronica Castro defiende a su hijo Cristian tras ser blanco de críticas por su impactante nuevo look

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.