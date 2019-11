Verónica Castro contesta enfadada a quienes señalan y critican la relación que mantiene con su hijo Cristian La artista ha estallado en redes contra quienes aseguran que su hijo tiene complejo de Edipo y que el vínculo entre ambos no es muy normal. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Hace unos días el programa argentino Morfi, todos a la mesa abordaba un tema especialmente delicado. Uno de sus colaboradores aseguraba que la relación entre Verónica Castro y su hijo Cristian no era muy habitual en las familias. Incluso llegó a hablar de los complejos de Edipo y Electra como posibles causantes de ese vínculo. La artista, bastante apartada del ojo público tras el escándalo vivido con Yolanda Andrade, no ha podido ocultar su malestar y enfado. La acusación es tan fuerte que la actriz ha compartido un contundente mensaje respondiendo al famoso espacio argentino. "Qué malas personas son ustedes", escribió la también cantante junto al link que hace referencia al famoso show televisivo del canal Telefe. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los comentarios defendiendo a Verónica se dispararon en Twitter, red social que la artista empleó par mostrar su inconformidad con dicha información. "Qué fácil es difamar", "No hagas caso", "son unos estúpidos", "son ustedes una lacra", decían algunos de los escritos apoyándola. Verónica sigue retirada del ojo pública centrada en su vida personal, su familia y sus asuntos ajenos al medio artístico. Lo que sí nos ha compartido son momentos entrañables con su nieta Rafaela, la niña de sus ojos y quien le ayuda a olvidar todo lo feo que le ha tocado vivir mediáticamente en los últimos meses. Advertisement

