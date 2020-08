Verónica Castro conmueve las redes con un guiño a Cristian por la muerte de su padre La ausencia de su papá, en la vida de Cristian Castro, es de sobra conocida. El significativo video que compartió su mamá a raíz de la muerte del Loco Valdez para honrar a su hijo nos sacó las lágrimas. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Verónica Castro y Cristian Castro están de luto por la muerte de Manuel El Loco Valdez. La actriz tuvo un gesto de cariño con su hijo al compartir un video verdaderamente conmovedor de uno de los encuentros de Cristian con su padre. Antes, con esta dolorosa imagen despidió la legendaria artista al padre de su primogénito: “Gracias Señor, por este nuevo día. Hoy que la iglesia recuerda a San Agustín, reconocemos con su frase que: "Nos hiciste Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti". Ayúdanos a vivir de acuerdo a tu voluntad para que un día tengamos en ti, la paz eterna. Amén", escribió además en Twitter la mexicana. Ayer, sabiendo que su hijo recibió no hace mucho el fuerte golpe de la muerte de su abuelita Socorro, y teniendo presente el dolor que debía estar sintiendo, quiso recordarle a Cristian uno de los momentos más bellos de su vida con este significativo video del pasado en el que el Loco Valdez le llamó “hijo”, mientras le recordaba: “eres el mejor”. Image zoom Cristian Castro con su abuelita Socorro, uno de sus más grandes amores. IG Cristian Castro SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Que Cristian Castro era hijo del Loco Valdez era un secreto a voces. Alejado de él casi toda su vida, una vez declaró que el personaje de su papá siempre le había intimidado: “Siempre tuve miedo, sinceramente, mucho miedo. Esa es la palabra”, confesó Castro en TV Azteca. “Veía un contraste tremendo en su personalidad. Es un huracán de cosas geniales que no entendía yo”. El clip compartido por su icónica mamá es de 2011, el mismo año en que el cantante se reencontró por primera vez con él. En el video puede verse a los dos hombre más importantes en la vida del intérprete de Azul: el que fuera su papá de sangre y el príncipe de la canción, quien fue quien realmente estuvo cerca de él a través de los años. Los fans de Verónica Castro celebraron con lágrimas el acierto de la mamá de Cristian al publicar el video en estos duros momentos para su talentoso hijo. Triste y sereno, así se pronunció Cristian por primera vez acerca de la muerte de su padre: Descanse en paz Don Manuel, el Loco Valdez.

