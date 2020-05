"Estoy muy orgullosa de ellos". Verónica Castro comparte el mensaje de su madre a sus hijos antes de partir La cantante y actriz compartió un emotivo video de su fallecida progenitora donde se dirige a sus hijos con unas palabras llenas de sentimiento. By Teresa Aranguez Advertisement ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Con motivo del Día de las madres, Verónica Castro quiso hacer un homenaje muy especial a la suya, Doña Socorro. Aunque la matriarca de la familia les dejó hace unas semanas, la actriz y cantante ha querido honrarla como ella se merece con un video de ella en vida en el que se dirige a sus hijos con un profundo amor. "Quisiera decir que estoy muy agradecida con mis hijos, con todos, que nunca me han dado un dolor de cabeza, que todos han estudiado, que todos han salido adelante", dice con orgullo. Unas imágenes que llegan al corazón y que demuestra la unión y el profundo amor de esta familia. "Estoy muy orgullosa de ellos y ese agradecimiento no lo puedo pagar de ninguna otra forma nada más que lo tengo en mi corazón y mi pensamiento", continua muy emocionada. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Un documento que es un auténtico tesoro para sus hijos y nietos por la belleza no solo de sus palabras sino de su actitud, luchadora y entregada a los suyos. En esta grabación casera, doña Socorro reconoce que todas las noches reza a los santos, concretamente a la Virgen de Guadalupe y la del Perpetuo Socorro con una petición muy especial. "Les pido mucho por mis hijos, que me los cuide, que los proteja", dice con absoluta ternura. Por su parte, su hermano, José Alberto Castró quiso recordar a su mamá con una preciosa foto en blanco y negro que demuestra la belleza y elegancia que siempre tuvo. A pesar de los años seguía viéndose regia y con un saber estar que su hija ha heredado. "Mami", escribía Verónica junto a este hermoso video que ha querido brindarnos con todo su amor. Gracias por hacernos partícipes de algo tan íntimo y personal, un documento único.

