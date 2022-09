Verónica Castro comparte foto sin filtros y le llueven los comentarios La actriz compartió una foto en la que aparece sin filtros y sus seguidores no dudaron en comentar la imagen. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Verónica Castro Verónica Castro | Credit: Mezcalent A Verónica Castro no le importa subir fotos a sus redes sociales en las que aparece luciendo diferentes filtros, aunque esto le haya acarreado críticas en más de una ocasión. No obstante, esta vez la protagonista de Rosa salvaje ha sido protagonista por todo lo contrario, por subir una foto donde aparecía enseñando su rostro de manera natural y sin alteraciones. En esta imagen publicada en su cuenta de Twitter, la intérprete se dejó ver sin filtros y con un maquillaje muy sutil en colores neutros y su melena al natural, que destacaron su belleza, algo que le hicieron saber inmediatamente sus fans con comentarios sobre lo bella y buena actriz. "No te pases de perfecta", " La más hermosa", "Preciosa como siempre", "Estás preciosa, Vero", o "No puedo con lo preciosa que estás", fueron algunos de los comentarios que se pudieron leer en la instantánea. Ante el mensaje que Castro compartió junto a la foto: "Quiero agradecerles su cariño de siempre y espero disfrutar de lo que ustedes hicieron posible. ver los ricos también lloran remasteriza en el canal ⁦@tlnovelastv", Muchos se preguntaban si se trataba de una posible vuelta de la mítica telenovela Los ricos también lloran, y le expresaban: "¿Hay posibilidad de volverlos a ver juntos?", "Será un éxito ésta repetición a más de 30 años de su primera transmisión, tiene todos los elementos de la novela clásica", o "Sería el mejor regalo de cumpleaños que podrías hacerme". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Recientemente fue la propia Verónica la que tuvo que salir en defensa de su hijo tras las criticas que Cristian Castro recibió por sus continuos y arriesgados cambios de look durante su participación como jurado en el programa Canta conmigo ahora. "Ya viendo a Cris en Canta conmigo ahora, siempre sorprendiendo con sus looks", escribió una fan, a lo que Verónica respondió: "Se divierte con él mismo, no le hace daño a nadie".

