Verónica Castro comparte con dolor que lleva 13 años sin ver a su nieto La actriz lanzó un grito desesperado en un conmovedor mensaje en sus redes sociales. "No pierdo la esperanza de abrazarte", escribió con gran pesar. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Muy cuidadosa con su vida familiar, en esta ocasión Verónica Castro compartió un mensaje en el que abre su corazón y hace público uno de los grandes deseos de su vida: ver a su nieto Mikhail. A través de sus redes, la actriz hizo pública la tristeza que le invade al no poder ver al hijo que Cristian Castro tuvo con la argentina Valeria Liberman. Nada que ver con la bonita unión que tiene con Rafaela, la otra hija del cantante con Paola Erazo. Con motivo de su cumpleaños, la también veterana cantante quiso felicitarle por este medio. "Mikhail, hace 13 años no te veo y no pierdo la esperanza de abrazarte, te amo, Tita. Feliz cumpleaños amor". Unas sentidas palabras que desprenden el dolor que siente como abuela. El escrito llegó acompañado de un entrañable video del entonces pequeño con su padre en una aparición en el programa de Don Francisco. Aunque no dio detalles del porqué de este distanciamiento, su mensaje pone sobre la mensa la falta de relación de Verónica con los primeros nietos que le dio el cantante. Image zoom Credit: Tomada del Twitter de Cristian Castro SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN Cristian se casó con Valeria en 2004 y fruto de su relación nacieron dos hijos, Mikhail y Simone Candy. El divorcio de la pareja cinco años después, no precisamente en los mejores términos, fue uno de los grandes escándalos de la época que ocupó las primeras planas de la prensa rosa. Si bien el intérprete de "Azul" no ha dado muchos detalles de sus hijos con la argentina, este verano durante una conversación en redes con su amiga Guadalupe Pineda, habló con mucho orgullo de ambos, de sus calificaciones y de su buena relación. Lo que pocos imaginaban es que hacía tanto tiempo que su abuela paterna no veía a sus nietos. Una triste noticia que la artista de 68 años no ha escondido y que le hace sentir un gran pesar.

