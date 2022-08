Verónica Castro compara a Christian Nodal con su hijo Cristian Castro De una forma muy particular, Verónica Castro salió en defensa de su primogénito Cristian Castro y para ello, utilizó a otro famoso cantante, se trata de ¡Christian Nodal! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Desde hace un tiempo, Christian Castro ha causado polémica por diversas causas; ya sea por sus acciones públicas o por su aspecto físico. De momento, el cantante se encuentra en Argentina como jurado de un reality titulado Canta conmigo ahora, donde se ha destacado por usar el pelo con tonos de diversos colores; lo cual, le ha traído diversas críticas. Ante ello, su madre Verónica Castro salió en su defensa haciendo una curiosa analogía. La protagonista de la telenovela Los ricos también lloran comparó a su primogénito con nada más y nada menos ¡Christian Nodal! Así, dio a conocer una imagen donde aparece su familiar con el pelo color amarillo mientras el intérprete de regional mexicano lo hace con el cabello morado. "Me encantan", fue la frase que utilizó Vero para acompañar la instantánea que publicó en su cuenta de Twitter. Los internautas no pudieron evitar pronunciarse ante la acción de la famosa actriz con diferentes comentarios. "Ah caray, me encanta ver esta locura sana que tienen ambos; se divierten y les vale lo que digan"; "Realmente se divierten. Que sean muy felices cada día cada instante, hay muchas cosas malas en el mundo por eso mi Gallito feliz haz lo que realmente te haga feliz"; "¡Ay Vero!! No tienes idea de cuánto me divierte ver a Cris acá en Argentina. Él se está divirtiendo y ¡¡¡nos esta divirtiendo a nosotros!!! ¡¡¡Es lo más!!!", y "Así es. Que nunca se les quite lo auténtico y las ganas de ser diferentes y ¡que el mundo ruede!", mencionaron. veronica castro defiende look hijo cristian castro Credit: Mezcalent; Cristian Castro IG SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN También hubo quienes advirtieron que el autor de "Botella tras botella" podría molestarse como lo ha hecho en otra ocasiones. "No se vaya a enojar Nodal cómo con J Balvin que hasta le compuso una canción por un meme como este" y "Se va enojar Nodal y le va tirar en una canción, jajaja", agregaron. Incluso surgieron propuestas para que Christian Nodal y Cristian Castro hagan un dueto. El tiempo dirá si eso es posible, mientras tanto, Verónica Castro volvió a demostrar que siempre estará para apoyar y defender a su hijo mayor.

