Verónica Castro revela cómo le dijo a Manuel "El loco" Valdés que estaba embarazada

La protagonista de la telenovela Rosa Salvaje asegura que logró darle fin a la situación de golpe y dejó el idilio atrás. "Tengo mucha suerte, cuando algo me decepciona fuerte se me sale de raíz, pero de raíz. Es para no volverlo a ver y si no lo vuelvo a ver mejor", confesó. "Tengo esa gran fortuna que cuando se me sale de raíz, que además amé tantos años, porque fue a los 14 que empecé a trabajar con él hasta las 19 años, 20 que quedó embarazada. Y tener que correr a la escuela embarazada y todo, y manejar".

"Manuel que había estado casado no sé cuantas veces", mencionó. "De hecho, a la última esposa hasta disculpas le di. 'Señora perdóneme, no sabía que todavía estaba casado con usted. 'No' me dijo. 'Ya estábamos juntos. No se preocupe Verónica. Pero si me sentí con la obligación porque lo que menos quería en la vida era lastimar a una mujer. Porque lo que menos quiero es que me lastimen también a mí; así aprendo también a no ser tan confiada. Entonces, me eché para adelante".