Verónica Castro ataca de nuevo con un polémico mensaje. "Hay principios que no se negocian" La actriz y cantante mexicana ha compartido un polémico mensaje que ha vuelto provocar todo tipo de reacciones. ¿A quién va dirigido? By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Acaba el 2019, un año que no ha sido precisamente el mejor para Verónica Castro. La confesión pública de Yolanda Andrade asegurando que ella y la madre de Cristian ‘se habían casado’ ofendió profundamente a la veterana actriz quien decidió anunciar su retiro de la vida pública. A partir de ahí un cruce de declaraciones nada amistosas por parte de ambas y una relación de cariño rota. Con el paso de las semanas la situación se ha ido calmando pero un nuevo mensaje de la artista ha provocado de nuevo un gran revuelo en las redes sociales. “Bloquear en redes no es siempre un acto de inmadurez. Hay principios en esta vida que no se negocian”, dice el escrito que ha publicado en Instagram. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Unas palabras que no han sido del todo bien recibidas por algunos seguidores que parece que agotados con el tema han hecho cara a la actriz con fuertes respuestas. “Ya deberías de bajarle a las indirectas, creo que esa persona no se merece que le dediques tantas imágenes todos los días en tu cuenta, eres muy repetitiva”, han escrito algunos fans. Lo cierto es que últimamente muchos de los mensajes publicados por la actriz son muy reflexivos y profundos y dan mucho que pensar, pero eso no significa que necesariamente vayan dirigidos a Yolanda. Advertisement

Close Share options

Close View image Verónica Castro ataca de nuevo con un polémico mensaje. "Hay principios que no se negocian"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.