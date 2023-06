Verónica Castro regresará a los escenarios bajo ciertas condiciones ¿cuáles son? Tras estar alejada de la carrera artista, se revela que Verónica Castro podría salir de su retiro. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Verónica Castro Credit: Angel Delgado/Clasos.com/LatinContent via Getty Images Desde hace varios años, Verónica Castro se ha mantenido alejada de los proyectos profesionales. De hecho, tras participar en la primera temporada de La casa de las flores, anunció un retiro profesional; sin embargo, ha formado parte del elenco de dos películas Dime cuando tú y Cuando sea joven. Ahora, se revela cuáles son las condiciones para que la protagonista de la telenovela Los ricos también lloran regrese a los escenarios y no tiene que ver con los problemas de salud que se le han atribuido. "Creo que Verónica, el día que encuentre algo [que le interese regresa]. Le encanta [trabajar]", reveló José Alberto Castro, hermano de la famosa a los medios de comunicación. "Ella nunca se ha cerrado a decir no, cada vez que le llega algo lo lee, lo ve, lo checa. Si se siente contenta lo va a hacer". De hecho, el productor de televisión aseguró que ver a la actriz de regreso "a mí me daría un placer, como diría [Verónica], un orgasmo encontrar que algo pase"; lo cual, no significa que tenga que ser un proyecto laboral con él. "Si tengo oportunidad de trabajar con Verónica Castro no chistaría ni un segundo. Ojalá pudiera volver a armar un proyecto que ella me diga 'sí quiero'", confesó. Verónica Castro Credit: Adrián Monroy/Medios y Media/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El responsable de melodramas como La desalmada y Cabo asegura que Verónica Castro ha sido un pilar importante de aprendizaje en su vida profesional; por ello, hasta la fecha lleva a cabo los consejos que le dio y le da hasta la fecha. "Trabajar siempre con ella [me enseñó mucho] porque es una mujer muy exigente, muy profesional. Verónica Castro y lo que aprendí con ella, fue siempre muy clara en algo "si lo vas a hacer hazlo bien, si no, no lo hagas", reveló. "Toda la vida [ha sido mi mejor maestra]".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Verónica Castro regresará a los escenarios bajo ciertas condiciones ¿cuáles son?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.