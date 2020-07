Verónica Castro luce irreconocible como abuelita en su nueva película Con canas, lentes y ropa holgada, la actriz mexicana dejó a todos boquiabiertos con su increíble transformación para lucir con mucha más edad. Mírala aquí. Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Verónica Castro se transformó radicalmente y lució irreconocible — ¡como toda una abuelita!— para confirmar su regreso a la pantalla grande en la próxima película Dime cuando tú. La protagonista de telenovelas como Los ricos también lloran y Rosa salvaje luce sus canas y hasta lentes para darle vida a la abuela de Will, interpretado por el actor Jesús Zavala, en el cómico largometraje que cuenta con la cinematografía de su hijo Michelle Castro. En este nuevo proyecto, la actriz mexicana luce su rostro al natural y porta ropa holgada, un estilo totalmente diferente al de su rol de Virginia de la Mora en la exitosa serie de Netflix, La casa de las flores. Luego que Castro anunciara su retiro de los escenarios el año pasado, esta grata noticia sorprendió a sus seguidores. Si bien ella no ha abordardo este rol en sus plataformas sociales, sí se ha hecho eco de publicaciones que promocionan el largometraje. Image zoom Verónica Castro / Twitter Los fanáticos de la artista de 67 años han expresado a través de redes su alegría por verla de nuevo en la pantalla, y la han llenado de elogios por su increíble transformación. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Verónica, esperando con ansías tu regreso”, “Me recordó Rosa salvaje después de unos años, me encanta”, “¡Qué emoción tener a Verónica de regreso en la pantalla grande!”, fueron algunos de los comentarios colgados en redes. Según el sitio IMDB, se espera que la película se estrene en México en septiembre, un año después de que Castro anunciara su retiro. Aquí el avance oficial de su próximo proyecto: El 12 de septiembre del 2019, Castro anunció a través de su cuenta de Instagram que se retiraba de la vida pública porque no podía "con la agresión y el escarnio". “Y digo adiós a lo que tanto ame mi profesión por 53 años entregue mi vida con todo mi amor gracias por todo, pero estoy agotada de tanto mal y como lo vengo diciendo hace ya muchos años. Quiero mi paz”, escribió.

Close Share options

Close View image Verónica Castro luce irreconocible como abuelita en su nueva película

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.