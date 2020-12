Close

"¡Le dije que sí": así de romántica fue la pedida de matrimonio de Verónica Bastos en Navidad La magia de la Navidad llegó a casa de la periodista quien fue sorprendida por esta romántica propuesta de matrimonio de su pareja de casi dos décadas. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir No todo iban a ser malas noticias en este 2020. Aunque apenas le quedan días para esfumarse, Verónica Bastos lo va a cerrar con broche de oro. La conductora de Lengüilargos hizo un anuncia lleno de amor y positividad en sus redes, además de mucho romanticismo. ¡Se casa otra vez! Su pareja, el productor Alexis Núñez, le hizo esta espectacular pedida a pie de playa que dejó a la periodista casi sin palabras, ¡y eso es una tarea difícil! No es para menos. Con unas palabras gigantes que decían: ¿te quieres casar conmigo? Su ya marido y pareja por más de 17 años volvía a pedirle la mano. Su respuesta no se hizo esperar. "Dije que sí otra vez. ¡2020 y sus sorpresas!", escribió entusiasmada junto a esta entrañable imagen del momento. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La comunicadora, que se ha sabido reinventar a lo grande en tiempos de pandemia, recibía el regalo de Santa por adelantado. Un momento que celebró por todo lo alto junto a los suyos en estos días navideños tan especiales y a la vez complicados. Pero nada puede borrar la sonrisa, sobre todo teniendo amor y salud. Después de casi un año sin ver a su familia, por fin se ha podido reunir con ella, así que tiene mucho que celebrar. ¡Felicidades compañera!

