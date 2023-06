Verónica Bastos comparte la nueva razón por la que vuelve a ausentarse de La mesa caliente La presentadora lleva días sin aparecer en el show. Esta es la causa. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Verónica Bastos Verónica Bastos, anfitriona de La mesa caliente (Telemundo) | Credit: Alexander Tamargo/Getty Images Hace justo dos semanas, los telespectadores de La mesa caliente mostraban preocupación por la ausencia de una de sus conductoras, Verónica Bastos. Era ella misma quien, a través de sus redes, informaba de su baja por unos problemas de salud. "Me ha dado todo junto, yo digo que es gripa con flu con dengue, con COVID, con influenza… todo porque siento todo de todo. Lo que el doctor Alonso me dice es que se me bajaron las defensas y el cuerpo dijo 'para'. Y efectivamente es que no he parado desde el año pasado", expresó. Regresó a su programa entre besos, abrazos y todo el cariño de quienes la quieren, dentro y fuera de él. Sin embargo, esta semana ha vuelto a sentirse su ausencia. Ella misma contaba feliz en las redes la razón que la tiene de nuevo alejada de La mesa caliente. ¡Y esta vez a unas cuantas miles de millas! "Por fin llegaron las vacaciones de las Bastos", escribió feliz y con unas vistas envidiables. Justo detrás de ella, la Torre Eiffel de París. Está siendo un viaje en femenino y con las mujeres de su vida, sus hermanas. Un super plan del que está compartiendo imágenes, videos y, sobre todo, sonrisas de felicidad al más puro estilo parisino. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN No se están dejando nada en el camino. El río Sena, el Arco del triunfo y el Museo Louvre son algunos de los mágicos lugares que están visitando de esta histórica ciudad europea. Unas vacaciones más que merecidas en familia que Verónica está disfrutando al milímetro casi tanto o más que las exclusivas que suele dar.

