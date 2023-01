Presentadora de La mesa caliente sufre triste pérdida: "Se ha ido un pedazo de mí..." La conductora compartió la dolorosa noticia en las redes. "Te amo hasta la eternidad". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Es una de las voces más alegres de La mesa caliente. Sin embargo, este fin de semana esa dicha ha tornado en tristeza al conocer una difícil noticia. Verónica Bastos anunciaba a través de sus redes que la luz de su abuelita se había apagado, dejando un gran pesar en su corazón. La comunicadora mexicana compartió un video entrañable de ambas juntas y disfrutando de la vida. Una grabación casera que muestra, no solo su parecido físico, sino también la gran complicidad entre nieta y abuela. La mesa caliente Conductoras de La mesa caliente | Credit: Instagram Giselle Blondet "Mi abuela, la REINA MADRE, se ha ido ¡y un pedazo de mí con ella! Sé que vives en mí cuando me veo al espejo. ¡Mi Francesita! ¡Te amo hasta la Eternidad! Salúdame al abuelo, tía Sandra y Mami Vicky", escribió Verónica. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A pesar del dolor, la presentadora quiso mostrar el lado más cariñoso, alegre y divertido de su abuela, siempre cómplice de sus aventuras. Colegas y compañeros del medio le transmitieron todo su amor y cariño en estos difíciles momentos a través de mensajes cargados de fortaleza. "Un abrazo grande, Vero. Nunca se van del todo", escribió Luz María Doria. "Qué recuerdos más hermosos", le expresó su compañera de mesa, Giselle Blondet. "Que Dios la tenga en gloria", añadió Jimena Gállego. Sus seguidores anónimos también se sumaron a estas condolencias e inundaron su perfil de palabras bonitas. Que en Paz Descanse.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Presentadora de La mesa caliente sufre triste pérdida: "Se ha ido un pedazo de mí..."

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.