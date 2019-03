Las vergonzosas caídas de los famosos en las alfombras Jennifer Lawrence, Eva Longoria, Madonna, Bruce Willis y más famosos que han sufrido un penoso resbalón en las alfombras rojas de los eventos más importantes de la industria del entretenimiento. Jennifer Lawrence, Eva Longoria, Madonna, Bruce Willis y más famosos que han sufrido un penoso resbalón en las alfombras rojas de los eventos más importantes de la industria del entretenimiento. More ncastro JENNIFER LAWRENCE Kevin Winter/Getty Images AMY SCHUMER TIMOTHY A. CLARY/AFP/Getty Images MADONNA David M. Benett/Getty Images EVA LONGORIA Ian Walton/Getty Images For Laureus JENNIFER GARNER Jon Kopaloff/FilmMagic HELEN MIRREN Target Presse Agentur Gmbh/Getty Images JONATHAN SAUNDERS Y CARA DELEVINGNE David M. Benett/Getty Images DONATELLA VERSACE Marcel Thomas/FilmMagic BRUCE WILLIS Chris Jackson/Getty Images COURTNEY LOVE Ron Galella/WireImage HAYDEN PANETTIERE Ray Tamarra/GC Images JON HAMM Kevin Winter/Getty Images JESSICA SIMPSON James Devaney/WireImage SOPHIA BUSH Gregg DeGuire/WireImage JOOLS HOLLAND Mike Marsland / Getty Images 1 of 15 Advertisement 1 of 15 Kevin Winter/Getty Images JENNIFER LAWRENCE Cuando subió a recibir la estatuilla por su papel en la cinta Silver Linings Playbook en los premios Oscar de 2013, la actriz se enredó con la cola de su elaborado vestido y terminó tirada en la escalera. Advertisement 2 of 15 TIMOTHY A. CLARY/AFP/Getty Images AMY SCHUMER La comediante no dejó escapar la oportunidad de hacer una pequeña broma a Kim Kardashian y Kanye West durante su paso por la alfombra roja en la gala de TIME 100 en abril 2015, en Nueva York. 3 of 15 David M. Benett/Getty Images MADONNA La Reina del Pop se resbaló dramáticamente cuando se encontraba en las escaleras del London’s O2 arena para cantar “Living For Love”, durante los Brit Awards 2015. Advertisement 4 of 15 Ian Walton/Getty Images For Laureus EVA LONGORIA La actriz de Telenovela (NBC) no tuvo un momento fácil con los escalones y tropezó en los premios Laureus World Sports Awards 2013, en Río de Janeiro. Advertisement 5 of 15 Jon Kopaloff/FilmMagic JENNIFER GARNER La estadounidense se resbaló en la alfombra de la fiesta posterior a los premios Oscar 2013. Advertisement 6 of 15 Target Presse Agentur Gmbh/Getty Images HELEN MIRREN En febrero 2015, la actriz británica se cayó en el estreno de la película Woman in Gold. Advertisement 7 of 15 David M. Benett/Getty Images JONATHAN SAUNDERS Y CARA DELEVINGNE ¡Vaya par! La supermodelo junto al diseñador cayeron juntos al piso alfrente de los invitados y fotoperiodistas que se dieron cita a los premios GQ Men of the Year 2014. Advertisement 8 of 15 Marcel Thomas/FilmMagic DONATELLA VERSACE Segundos antes de llegar a una premiación en marzo de 2007, la diseñadora se enredó con la cola de su vestido y fue a dar al piso. Advertisement 9 of 15 Chris Jackson/Getty Images BRUCE WILLIS El actor tuvo un momento embarazoso en el estreno de la cinta Red que se llevó a cabo en octubre 2010 en Londres. Advertisement 10 of 15 Ron Galella/WireImage COURTNEY LOVE Mientras posaba para los fotógrafos en los premios MTV Video Music Awards en septiembre 1995, la cantante se cayó y tuvo que ser ayudada por su staff. Advertisement 11 of 15 Ray Tamarra/GC Images HAYDEN PANETTIERE La actriz se cayó bastante feo en mayo 2014 en la alfombra roja de la gala Charles James: Beyond Fashion’ Costume Institute Gala, que se celebró en Nueva York. Advertisement 12 of 15 Kevin Winter/Getty Images JON HAMM El actor de Mad Men se tropezó al subir a recoger su Emmy 2015. Advertisement 13 of 15 James Devaney/WireImage JESSICA SIMPSON A su llegado a los premios ACE 2007 en Nueva York, la cantante estadounidense perdió el equilibrio y casi cae al suelo. Advertisement 14 of 15 Gregg DeGuire/WireImage SOPHIA BUSH La actriz en los premios AFI Life Achievement en junio 2007, donde se le rindió tributo a Al Pacino. Advertisement 15 of 15 Mike Marsland / Getty Images JOOLS HOLLAND El actor también tuvo su encuentro con la alfombra roja en los premios GQ Men of the Year 2014, que se llevaron a cabo en Londres. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí EDIT POST

