Se revela la verdad detrás de los hombres con lo quienes Shakira ha sido vista Tras su llegada a Miami, Shakira ha sido captada con el actor Tom Cruise y el corredor Lewis Hamilton; lo cual, ha desatado rumores de interés sentimental hacia la cantante ¿qué sucede con estos famosos? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace unas semanas, Shakira se mudó de Barcelona, España, a Florida, Estados Unidos, en compañía de sus hijos Milan y Sasha. La cantante, quien recientemente recibió el título de Mujer del Año por parte de Billboard, ha sido vista con Tom Cruise y Lewis Hamilton. Estos encuentros desataron rumores de posibilidades de romance para la intérprete de "Ojos así". Ahora, Emilio Estefan, amigo cercano de la también compositora colombiana, habla de lo qué hay detrás de esos encuentros. "Eso es lo que hacen los amigos [se reúnen]", advirtió Estefan al medio The Post. "Cuando los amigos están en Miami, se reúnen. La prensa quiere crear un romance, pero ella conoce a Tom desde hace mucho tiempo". Según menciona el productor musical, Shakira tiene muchos amigos en esta ciudad porque ahí estuvo viviendo durante mucho tiempo; por lo tanto, es de esperar que pueda encontrarse con amistades del pasado que le están prestando su compañía únicamente. De hecho, en aquella época logró una relación fraternal como los Estefan, quienes en su carrera profesional. "Está enfocada en su familia", aclaró. "Shakira encontró el éxito en Miami y en cierto modo, creció aquí. Ella tenía la casa y se mantenía en contacto. Todo el mundo la está apoyando. Ella es como una familia para nosotros". Shakira Shakira | Credit: Christopher Polk/Billboard via Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Emilio Estefan y su familia continuarán siendo un respaldo personal para la cantante y sus hijos. Mientras tanto, Shakira está iniciando una nueva vida tras haberse separado de Gerard Piqué; ahora, continúa presentando nuevos temas y hace unos días lanzó "Acróstico", una canción dedicada a Milan y Sasha.

