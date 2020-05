Carolina Sandoval explota contra quienes dicen que está fingiendo tener una casa más grande Así respondió la copresentadora de Suelta la sopa a los haters que la acusan de aparentar un estilo de vida que no es el suyo.



Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La presentadora de televisión Carolina Sandoval respondió clara y contundentemente a las personas que la critican a través de las redes sociales por supuestamente querer aparentar un estilo de vida que no tiene. La copresentadora del programa Suelta la sopa, que se transmite por Telemundo, dijo que no pudo evitar reírse por los comentarios de algunos seguidores que la han abordado por utilizar empapelados de mansiones en sus paredes para "esconder" que su propia casa es pequeña. Durante su conocido segmento “Trasnocho con Caro”, la conductora también conocida como la Venenosa expresó visiblemente enojada que las “mentiras me dan caspa” y llamó a las “lombrices digitales” a construir un jardín y usar la tierra para hundir la cabeza. “Me da risa como todo el mundo anda buscando y buscando de dónde agarrarse en estos días de cuarentena. Si parezco más flaca sin faja critican y si aparezco con faja también critican, pero ya yo estoy acostumbrada es solo que hoy me dio la gana de hacer publicidad a la gente que trabaja con los wallpapers [empapelados]”, dijo en un video publicado en su Instagram. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La comunicadora venezolana explicó que ser criticada no es nada nuevo para ella, pero destacó que cuando llegó a Estados Unidos con su esposo, Nick Hernández, no tenían “ni un dólar en el bolsillo” y han trabajado duro para construir el hogar que tienen ahora en el sur de la Florida. Finalmente, destacó que si las personas van a hablar de ella que por lo menos digan que es "comelona" o que tiene celulitis. Y agregó: "No me estén inventado más vainas”.

Carolina Sandoval explota contra quienes dicen que está fingiendo tener una casa más grande

