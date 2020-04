Como pocas veces la hemos visto, Venenosa Sandoval rompe en llanto: “¿Cuándo carajo se va a acabar esto?” La presentadora de Suelta la Sopa rompió a llorar luego de hablar con sus compañeros de set por esta poderosa razón. By Leonela Taveras ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Carolina 'Venenosa' Sandoval mostró su lado más sensible y vulnerable luego que sorpresivamente rompiera a llorar frente a sus seguidores de Instagram por lapandemia que está azotando al mundo. La conductora de televisión del programa ¡Suelta la Sopa! (Telemundo), acababa de hacer la grabación del programa y visiblemente emocionada reconoció que le entraron ganas incontrolables de llorar luego de haber hablado con sus compañeros de set a quienes asegura extraña un mundo. “Hoy estoy así como que no lo voy a negar: cuándo carajo se va a acabar esto”, se preguntó la presentadora venezolana en medio de las lágrimas pidiendo disculpas por haber sido tan emocional. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Perdón yo sé que siempre les hablo desde la alegría. Los quiero mucho, sé que vamos a salir pronto de esta vaina, pero uno tiene sus compañeros ahí afuera y la gente que está haciendo de todo… a veces es bueno llorar”, reconoció en el video publicado en su historia de Instagram. Al cabo de unas horas y ya recuperada de su intenso momento de nostalgia, Sandoval compartió un breve video almorzando con su hija más pequeña Amalia Victoria y luego, otro como a lo que tiene acostumbrados a sus seguidores, una cómica parodia sobre lo se refirió a lo mucho que extraña salir con sus elegantes carteras. Recientemente, la comunicadora también había reaccionado a un video de Thalía en el que ella expresaba su frustración por las dificultades técnicas que ha tenido en ayudar a sus hijos con las tareas de la escuela: "Mi vida real jajajajaja", escribió la colaboradora de ¡Suelta la Sopa!. La excéntrica presentadora ha sabido mantenerse ocupada en estos tiempos de cuarentena y fue de las que se unió al #AlmohadaChallenge que ha dado tanto de qué hablar. Advertisement

