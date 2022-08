Venden supuesta casa de Amber Heard por $1 millón La propiedad cuenta con tres recámaras, un kiosko y una pequeña montaña en el desierto de California. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La controversial actriz Amber Heard parece estar reuniendo todos sus fondos tras ser ordenada a pagar más de $10 millones a su exesposo Johnny Depp, luego de perder el juicio por difamación. La protagonista de Aquaman, podría haber aumentado su cuenta de banco por más de $1 millón, tras la supuesta venta de una de sus propiedades, según reportó People. La casa ubicada en Yucca Valley, California, fue vendida el pasado 18 de julio a una persona que asegura haber estado en comunicación con el equipo de la actriz para llevar a cabo la transacción, reportó TMZ. Sin embargo, el nombre de Heard no aparece en el título de la propiedad, y como dueño está un "misterioso fideicomiso con un vínculo claro" a la actriz. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Amber Heard home sold Credit: Russell Gibbs of Glen Realty Los récords públicos indican que la propiedad fue aparentemente adquirida por el fideicomiso en enero del 2019, por alrededor de $570,000, casi duplicando su valor en poco más de tres años. Amber Heard home sold Credit: Russell Gibbs of Glen Realty La casa, que fue construida en el 2015, cuenta con tres recámaras, tres baños, un kiosko en una pequeña montaña en el patio de la propiedad, y alrededor de seis acres de espacio. La venta se da alrededor de un mes después de que Heard perdiera su publicitado caso contra Depp, y luego de que su dirección fuera publicada en internet en una aparente campaña para desacreditarla. Amber Heard house sold Credit: Russell Gibbs of Glen Realty Heard deberá pagar $10.35 millones a su exesposo, por daños y prejuicios, luego de que un jurado dictaminara a favor del actor en el controversial caso. La actriz, de 36 años, ha expresado su desacuerdo con el veredicto y ha apelado – al igual que Depp - la decisión.

