A la venta por $26 millones la lujosa mansión donde murió Ivana Trump La primera esposa de Donald Trump falleció el pasado julio a los 73 años en su lujosa mansión de Nueva York. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La lujosa y extravagante mansión de Ivana Trump en Nueva York está oficialmente a la venta. A cuatro meses de su partida, la residencia que la albergó hasta el día de su muerte se vende por $26.5 millones, reportó People. Localizada en el vecindario de Lenox Hill, en Manhattan, la propiedad de seis pisos cuenta con cinco recámaras y cinco baños completos. Además de un ascensor interno y una fastuosa escalera, como se puede ver en estas imágenes. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ivana Trump New York Launch of "Ivana Trump Las Vegas" Tower - Inside Arrivals Ivana Trump | Credit: Photo by Michael Loccisano/FilmMagic La casa, que se ha puesto a la venta a través de la agencia de bienes y raíces Modlin Group, tiene lujosos acabados, incluyendo un candelabro de cristal y tapiz de seda en el primer piso, así como una chimenea de mármol con detalles en oro en la sala de estar en el segundo piso. En el tercer piso se encuentra la extensa recámara principal, con tres puertas francesas que dan entrada a la terraza privada. El baño está decorado de ónix rosado y cuenta con dos piletas y una enorme tina. En el mismo nivel está la que fuera su elegante oficina, decorada con muebles con tela de leopardo y una chimenea ónix negro con bordes dorados. El resto de la casa cuenta con varios cuartos para visitas con una hermosa vista de la ciudad, además de una impresionante sala de entretenimiento y un gigantesco sauna. La empresaria y exesposa del presidente Donald Trump, falleció el pasado julio tras sufrir una caída en su hogar. Tenía 73 años.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image A la venta por $26 millones la lujosa mansión donde murió Ivana Trump

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.