Vecino de Mónica Dossetti revela haber grabado el video de la agresión y darlo a conocer públicamente José Cabello, vecino de Mónica Dosseti, revela todo detrás del video que destapó las agresiones contra la actriz. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Cuando se dieron a conocer, hace unos días, unos videos donde Mónica Dossetti, quien padece esclerosis múltiple y está en una silla de ruedas, era maltratada por un hombre que intentó estrangularla. Con el tiempo, se reveló que el agresor era su hermano José Dossetti; el cual, estaba a cargo de su cuidado. Si bien, dicho audiovisual fue motivo de especulaciones, se desconocía al responsable de haberlo grabado y hacerlo público. Ahora, se revela que se trata de José Cabello, un vecino, quien sale a la luz pública y explica lo ocurrido. "José Dossetti tenía un plan de cuidar a su hermana y poder hacer un documental de su esclerosis y su estado actual", explicó Cabello al programa mexicano de televisión Ventaneando (TV Azteca). "Soy el dueño del sistema de vigilancia, es compartido y el propósito era para hacer un documental de la enfermedad de Mónica, ver su estado, y poder ayudar a la gente que tiene ese trastorno". El testigo no es el dueño del inmueble, solo comparte el terreno con la actriz y su hermano. Según menciona José "preparó las instalaciones para recibirla, modificó baños, le puso baños portátiles, le puso la casa para sus disposición"; además, la cámara, "que es para los bebés" podría vigilar su bienestar porque su pariente "se iba a trabajar", pero Cabello también tenía acceso a las imágenes e información. "El día que ocurrieron los hechos, que fue el 19 de mayo, inmediatamente empiezo a recibir los mensajes en mi teléfono y los hechos, porque llegan constantes. Siempre era un toquido cuando ella iba a desayunar o así, porque estaba monitoreándola y como es mi equipo también lo tengo conectado", relató. "Entonces, empieza a pitar la cámara y escucho. Esa es parte del segundo video porque hay tres videos. Me ayuda el compañero C4 en alerta para poder difundirlo y poder hacer un plan para que no estuvieran juntos porque en un video que también hay, amenaza con suicidarse porque tiene una enfermedad terminal". Según reveló, lo hizo público ante la negativa de la familia de sacar a Mónica de la casa para evitar otra agresión. "En otra insistencia, me vuelvo a comunicar con la familia y dicen que 'no, que es imposible'. Que no quiere ella ni irse, ni él entregarla. Me alarmo por esa situación" y lo hace público tras varios intentos de solucionar todo. "Antes no había visto un maltrato físico, nunca. Fueron cuatro o cinco meses en los que ella había estado ahí y conviví con ella el fin de semana", advirtió. Mónica Dossetti Mónica Dossetti | Credit: Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Ese material se lo tengo que entregar a la fiscalía para que ellos lo analicen con los peritos, psicólogos y psiquiatras para que vean el comportamiento anormal que tienen los dos. Esto lo comuniqué a la familia el día uno", continuó. "En este momento están bien, están separados. Por informes de la fiscalía sé que él está aparte y ella asegurada en la casa con sus familiares". José Cabello confirmó que a Mónica Dossetti le quitaron la tarjeta de pago; sin embargo, José Dossetti, quien tiene un problema con el uso de medicamentos, siempre cuidó de su hermana y le puso una persona que la ayudara. Aclara que ahora la familia se niega a responder llamada, incluidas las que sean para ayudarla. "Mi propósito era ayudar y creo que se está consiguiendo para ella", concluyó.

