Viuda de Kobe Bryant no puede más y se desahoga en redes sociales Mira aquí el desgarrador mensaje que compartió Vanessa Bryant en sus redes sociales sobre el duelo en que está sumida tras la muerte de su esposa Kobe Bryant y su hija Gianna. By Leonela Taveras ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Vanessa Bryant compartió un desgarrador mensaje sobre el duelo en que se encuentra sumida tras la trágica muerte de su esposo Kobe Bryant y su hija Gianna. “Me he negado a expresar mis pensamientos en palabras. Mi cerebro se niega a aceptar que tanto como Kobe como Gigi – Gianna- se hayan ido. No puedo procesar ambos al mismo tiempo”, comenzó el extenso mensaje que compartió en su cuenta de Instagram. Image zoom “Es como si estuviera tratando de procesar la desaparición de Kobe, pero mi cuerpo se niega a aceptar que mi Gigi nunca volverá a mí. Se siente mal, ¿por qué debería poder despertarme otro día cuando mi bebé no puede tener esa oportunidad? Estoy muy enojada. Tenía tanta vida que vivir. Entonces me doy cuenta de que necesito ser fuerte y estar aquí para mis 3 hijas”, agregó Vanessa. Además del mensaje, Vanessa compartió con sus 11.6 millones de seguidores un conmovedor video de su pequeña de 13 años jugando baloncesto con sus amigas y compartiendo algunos emotivos momentos con su padre, que siempre apoyó su sueño de convertirse en una estrella del baloncesto profesional. Cindy Crawford, Becky G o Dwyane Wade fueron algunas de las personalidades que se unieron a los miles de comentarios en los que admiradores de Kobe expresaban su apoyo y mensajes de fortaleza. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En su mensaje, la viuda de Bryant también pidió a sus seguidores elevar una oración por las siete personas que perdieron la vida junto a los dos miembros de su familia. El próximo 24 de febrero, a partir de las 10:00 de la mañana, se rendirá en el Staples Center de Los Ángeles un tributo a Bryant, su hija y el resto de los fallecido en el accidente de helicóptero del pasado 26 de enero. Entre los fallecidos también se encuentran el piloto Ara Zobayan, Christina Mauser, Sarah y Payton Chester (madre e hija), John Altobelli, junto a su hija y esposa, Alyssa y Keri. Advertisement

Close Share options

Close View image Viuda de Kobe Bryant no puede más y se desahoga en redes sociales

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.