¡Vanessa Villela le propone matrimonio a su novio! La actriz mexicana está contando los días para convertirse en la esposa del director creativo Tom Fraud. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace cerca de dos años, Vanessa Villela aseguró haber conocido al hombre de su vida. Después de haber compartido este tiempo juntos, la actriz mexicana tomó una valiente decisión: unir su vida para siempre con el fotógrafo Tom Fraud. En enero, el director creativo para la marca de lencería Lascivious, se arrodilló frente a la protagonista del reality Selling Sunset, para pedirle que fuera su esposa. Sin titubear, Villela aceptó, asegurando que su historia de amor era como el libreto de una película. Siete meses después, es la actriz quien se puso de rodillas para reiterarle su amor a su príncipe y pedirle matrimonio. "Una propuesta sorpresa para mi príncipe, ahora es su turno", escribió junto a las imágenes del mágico momento en su cuenta de Instagram. "Creo en demostrarle amor a tu hombre de la misma manera que ellos lo hacen a sus mujeres. Creo que ellos deben sentir la misma magia y amor, así que como nuestra boda se acerca, le propuse [matrimonio] a mi amor, al hombre de mis sueños. Tom Fraud para siembre te amo". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Vanessa Villela Vanessa Villela | Credit: Vanessa Villela/Instagram La pareja se encuentra en la recta final para llegar al altar en septiembre y aunque dos wedding planners se han encargado de la logística del esperado evento, el fotógrafo ha aportado su experiencia en la producción y dirección de algunos detalles importantes para la íntima fiesta y ceremonia, a la que solamente asistirán menos de 80 invitados. "[solamente] la gente más cercana y más querida", dijo la actriz a People a principios de agosto. Por supuesto que sus compañeras de reparto estarán presentes, así como otros famosos amigos de la estrella de telenovelas para presenciar "una gran sorpresa" al final de su enlace. ¡Felicidades!

