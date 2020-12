Close

Vanessa Villela despertó triste: “Hoy se cumplen dos años desde tu partida” La actriz de El Señor de los Cielos celebró a su joven hermana fallecida con unos mensajes hasta el cielo, tan directos del corazón y tan tiernos... ¡que nos sacaron las lágrimas! Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Vanessa Villela amaneció melancólica la mañana del lunes siete de diciembre. La bella actriz de ojos impactantes recordó que hace exactamente dos años recibió la tristísima noticia de que su hermosa hermana Jackie había fallecido. Rota de dolor entonces, la intérprete de El señor de los cielos se rodeó de su familia durante el primer año y logró encontrar la fuerza para seguir adelante con el apoyo de sus seres queridos.Y aunque este año ha vuelto a sonreír, días grises como el que amaneció hoy en Los Ángeles, dejaron mella en su risueño espíritu. Estos fueron los mensajes que compartió desde sus historias: Image zoom Credit: IG Vanessa Villela Hermana "Hoy se cumplen dos años de tu partida, mi Jackie", comenzó en español. "Caquis, como yo le llamaba, siempre tan llena de vida, de luz y alegría. En vida fuiste siempre tan feliz, era tu sonrisa locura de vivir y en mi quedaron por siempre las carcajadas, el amor y los mágicos momentos que desde niña tuve la bendición de vivir a tu lado". "Sé que solo te nos adelantaste para llenar el cielo con tu luz y sonrisa, y así alegrar a los ángeles con tu hermosa presencia. Ahora eres una estrella brillante, como lo fuiste en vida pero junto a Dios. Estoy segurar que el cielo está celebrando el tenerte ahí. TE AMOR POR SIEMPRE Y PARA SIEMPRE", finalizó bajo el bello retrato de las dos hermanas abrazadas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Después acompañó otra bella foto de las dos con un texto en inglés que decía: Image zoom Credit: IG Vanessa Villela "Ya hace dos años que te convertiste en un ángel y le agradezco a Dios que me regalara tu presencia. Qué agradecida estoy de haber tenido una hermana como tú. No puedo ni empezar a explicarte cuantísimo te extraño. No te voy a mentir y hay días que se me hace demasiado duro... Pero entonces recuerdo cómo nos amábamos la una a la otra y te siento a mi lado, ahora más que nunca", expresó. "Te prometo que honraré tu vida siempre y haré que estés orgullosa de mí. Sé que estás orquestando cosas maravillosas desde el cielo, te siento tan cerca...". Image zoom Credit: IG Vanessa Villela "Continúa brillando, continúa mostrándome el camino", escribió sobre una imagen en la que resalta el enorme parecido entre las dos. "Me enseñaste que el amor es un puente que hace que los mortales se conviertan en inmortales. Quiero que sepas que siempre fuiste y siempre serás el viento que empuja mis alas...", declaró. La famosa villana de novela se reinventó en este difícil 2020 y, sin dejar de lado su carrera como actriz, invirtió su larga cuarentena en formarse como agente de bienes raíces. Recientemente puso su primer listing, una casa de dos millones de dólares con fabulosas vistas al oceano Pacífico en las afamadas playas de Málibu, California. ¿Quién la quiere? Un logro difícil de conseguir en tan poco tiempo, por eso Mauricio Ochmann le felicitó en sus redes. Image zoom Una luchadora de espectacular belleza que sin duda logrará todo lo que se proponga... ¡Bravo por Vanessa!

