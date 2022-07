Vanessa Lyon rompe a llorar y cuenta la pesadilla que vive: "Nos dejaron sin nada" La expareja de Carlos Calderón dio a conocer la situación en la que está y mostró el deterioro físico que asegura haber experimentado desde que empezó su relación con el conductor. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La situación entre Vanessa Lyon y Carlos Calderón sigue dando de qué hablar. Aunque el conductor aseguró que no hablaría más de la madre de su hijo públicamente, ella ha salido a la palestra para contar la dura situación que está viviendo como madre. En un video en sus historias de Instagram, la expareja del presentador rompió a llorar y dio a conocer la pesadilla que está pasando como madre y mujer. "Cada 48 horas sin mi hijo, necesito que esto ya pare", escribió. Además, Vanessa compartió dos imágenes de ella, cuando empezó su relación con Carlos y en la actualidad, para mostrar el deterioro físico que ha experimentado durante su romance. En plena batalla judicial, también reveló el momento tan difícil que atraviesa en términos económicos. Vanessa Lyon Vanessa Lyon | Credit: IG/Vanessa Lyon Vanessa Lyon Vanessa Lyon | Credit: IG/Vanessa Lyon Vanessa no solo se mostró angustiada por la separación cada dos días de su hijo hasta que un juez regule la situación, también reveló cómo están sobreviviendo ella y su hijo tras tener que salir del hogar donde vivían, propiedad del conductor mexicano. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A través de otro escrito, la mamá del pequeño León confesó que está saliendo adelante, en parte, gracias a la cantidad de gestos bondadosos y regalos de personas que le están mandando cosas para su bebé, pues asegura que "nos dejaron sin nada". Vanessa Lyon Vanessa Lyon | Credit: IG/Vanessa Lyon Vanessa Lyon Vanessa Lyon | Credit: IG/Vanessa Lyon "Son tiempos difíciles y me toca empezar de cero, pero las mujeres somos fuertes y si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Y ya pronto un lugar para vivir con mi bebé y pidiéndole a Dios que no me metan otro caso en la corte para tratar de quitármelo. Por ahora me lo quitan cada dos días y eso me trae el alma en pedazos", escribió desconsolada. En otra publicación, añadió dos fotografías de su actual apariencia física y la comparó con la que tenía cuando apenas empezaba la relación con Carlos. "Así llegué, así acabé", expresó.

