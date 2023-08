Vanessa Lyon reaparece y revela por qué estaba desaparecida en redes La pareja de Carlos Calderón llevaba un tiempo sin publicar nada. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Carlos Calderón Carlos Calderón; Vanessa Lyon | Credit: Instagram (x2) A diferencia de su pareja, el conductor mexicano Carlos Calderón, Vanessa Lyon suele publicar contenido diariamente en las redes sociales. Por eso, no es de extrañar que ahora que estuvo un tiempo alejada de Instagram sus seguidores no tardaran en percatarse de su ausencia. "¿Dónde está Vanessa?", "¿Por qué no cuelga historias?", "¿Por qué no ha publicado nada?", se han preguntado muchas personas al ver que la actriz no se dejaba ver. Lyon regresó recientemente a las redes sociales y reveló por qué estaba desaparecida. Vanessa Lyon Vanessa Lyon | Credit: Instagran Vanessa Lyon "Primero porque estaba trabajando y cuidando a León, entonces me entró esta crisis de cómo uso mi tiempo. León está creciendo muy rápido, la ropa se le queda rapidísimo, ya han cambiado sus juegos, su forma de expresarse, entonces me dio un poquito de remordimiento y pánico de cómo estoy distribuyendo mi tiempo", reconoció la actriz. "Cada vez que yo les posteo algo le echo muchas ganas, edito, lo pienso muy bien, lo planeo, que sea lo más productivo o de que saques algo así sea chiquitito de mi post, entonces eso absorbe bastante tiempo y dije 'me voy a tomar un tiempo fuera'". Vanessa Lyon Vanessa Lyon | Credit: Instagram Vanessa Lyon "Tomé tiempo para mi salud, para hacerme exámenes de salud, para estar con León y de verdad que ser una mamá presente no tiene precio y cualquier distracción en el teléfono o con lo que sea roba tiempo que ya no va a regresar, entonces me dediqué mucho a mi bebé y a mi relación, a mi vida, a mi familia", agregó. La pareja de Calderón también reveló que estuvo "trabajando en varios proyectos". "Y el tema con los nuevos proyectos es que no se pueden publicar por cuestiones de contrato, no se pueden poner en social media todavía, entonces eso me limita a la hora de compartir en redes". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por último, la actriz se pronunció sobre el reciente salto de Calderón a Telemundo. Carlos Calderón Carlos Calderón en Hoy Día (Telemundo) | Credit: Instagram Palomera Group "En mi opinión era la movida más inteligente, más lógica y ha sido bonito porque de todas maneras este tiempo, como le decimos en la iglesia, de desierto era necesario para aprender, desaprender, para trabajar en muchas cosas en nuestras vidas individualmente, entonces el tiempo de Dios ha sido perfecto", comentó al respecto. "De verdad que estamos profundamente agradecidos con Dios, sin él nada es posible".

