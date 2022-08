Vanessa Lyon en el punto de mira con su nueva confesión personal Muy activa en sus redes, la actriz volvió a impactar a sus seguidores con una nueva publicación en la que aborda el abuso. Además, comparó su caso con el de una famosa cantante. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Mientras Carlos Calderón se mantiene en silencio y no suelta prenda de su vida personal ni el proceso legal que enfrenta con Vanessa Lyon, la madre de su hijo sigue de lo más activa en las redes y compartiendo información muy llamativa. Sus más recientes historias de Instagram vuelven a poner sobre la mesa un tema muy delicado. La mamá de León publicó un documento sobre el abuso en las relaciones de pareja en el que escribió: "Respuestas". Sin decir nada, lo dijo todo. Además, no dudó en compararse con una famosa cantante que atraviesa un duro momento personal tras su sonada ruptura con el padre de sus hijos, quien ya se muestra públicamente enamorado de otra mujer. ¿De quién se trata? Vanessa Lyon Vanessa Lyon | Credit: (Photo by Gregg DeGuire/Getty Images) Con un "pues andamos igual", Vanessa publicó unas imágenes de Shakira donde se cuenta el difícil momento que atraviesa tras la separación de Piqué. Un reportaje que cuenta el mal comportamiento del futbolista con la colombiana con el que la ex de Carlos se siente muy identificada. Aunque fue ella quien tuvo que ser arrestada por sus supuestas agresiones al presentador mexicano, la actriz puso unas imágenes donde se narra cómo algunas personas tienen el don de provocar a su pareja hasta llevarla al límite para que explote y luego se aprovechan de ello. Vanessa Lyon Credit: IG/Vanessa Lyon "Ellos utilizan este instante para dejarte a ti como la tóxica abusiva", dice apenas un aparte de la publicación de Tik Tok de la que se hizo eco. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETIN Una vez más, describe lo que es el comportamiento narcisista y, sin apuntar directamente a Carlos, se deduce claramente que es un mensaje donde pretende contar su historia vivida. La expareja se verá la caras en un juzgado donde se resolverá todo lo relacionado con su hijo, la máxima preocupación y prioridad para ambos.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Vanessa Lyon en el punto de mira con su nueva confesión personal

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.