Vanessa Lyon de nuevo en el punto de mira al compartir información delicada La expareja de Carlos Calderón no está dispuesta a que la ataquen sin razón y ha compartido nuevos datos y documentos que siguen poniendo su relación con el conductor en el ojo del huracán. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Esto apenas acaba de empezar. Vanessa Lyon ha dejado claro que no va a consentir que su integridad como persona sea puesta en duda. De ahí que la modelo haya compartido nueva documentación en la que se defiende de los ataques y cuestionamientos sobre su persona y valores. Pero no ha sido lo único que ha publicado en sus redes, concretamente en sus historias de Instagram, donde ha estado muy activa en los últimos días. Los documentos mostrados están en su mayoría dedicados a defenderse y dejar los puntos claros sobre el momento que atraviesa tras la separación de Carlos Calderón. Uno de ellos involucra a personas de su entorno y sus testimonios. Vanessa se ha hecho eco de las palabras de quienes la conocen como persona y madre y saben qué se esconde detrás de ella, a pesar de todo lo feo que circula alrededor de su actitud. Carlos Calderon y Vanessa Lyon Carlos Calderon y Vanessa Lyon | Credit: Mark Sagliocco/FilmMagic; LISA O'CONNOR/AFP via Getty Images "Mi gente me protege", escribió la mamá de León junto a este mensaje de su amiga Nina que hizo público. "Desde que nos conocemos hay una cosa que siempre he tenido clara, y es que no hay un hueso en tu cuerpo que tenga maldad alguna. Mantente fuerte por tu hijo. Te va a necesitar", lee el escrito. No fue el único. Otra persona allegada a ella quiso resaltar su papel como madre y opinó de este momento que está viviendo. "Eres una madre fabulosa para León... Dios nunca te abandonará y te dará la victoria porque tu confianza es en él nada más", dice el mensaje. Vanessa Lyon Vanessa Lyon | Credit: IG/Vanessa Lyon Vanessa Lyon Vanessa Lyon | Credit: IG/Vanessa Lyon También hubo lo que desde fuera parecen referencias a su expareja. Hace unos días, Vanessa dejaba en el aire que su ex podría ser un narcisista patológico. Una palabra que se ha repetido varias veces en sus publicaciones, siendo la más reciente una auténtica declaración de lo que piensa. Nunca le ha acusado directamente ni puesto su nombre al lado de este término, pero las asociaciones que se hacen no necesitan mucha imaginación. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En este video de varias entregas, una mujer describe de forma general al ser narcisista y su relación enfermiza con su madre. Un vínculo tan viciado y negativo que, según esta persona, termina afectando de muy mala manera a la pareja del narcisista con tratos y situaciones muy desagradables. Vanessa Lyon Credit: Michael Kovac/Getty Images for LACMA "Será la otra mujer en su vida la que terminará recibiendo todo el odio y represión que siente por su madre, y si tú eres su pareja eso significa que eres tú", relató. Aunque Vanessa no señala directamente a Carlos, sus últimas menciones sobre el narcisismo en las relaciones, convierte estas publicaciones en indirectas muy directas y una posible manera de contar lo que podría haber vivido en esta unión sentimental.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Vanessa Lyon de nuevo en el punto de mira al compartir información delicada

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.