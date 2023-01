Vanessa Lyon en pánico tras perder el anillo de compromiso que le regaló Carlos Calderón Vanessa Lyon compartió con los fans las horas de angustia que pasó al darse cuenta de que había perdido su valioso anillo de compromiso. Eso sí, la historia tiene un final feliz. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Vanessa Lyon pasó un mal momento tras darse cuenta que había perdido el anillo de compromiso que le regaló su esposo Carlos Calderón, con el que parece haber iniciado un nuevo capítulo en sus vidas tras la salida del mexicano de Despierta América (Univision). Fue la propia Lyon quien compartió con sus seguidores de Instagram la triste noticia de que había perdido el anillo de compromiso que el presentador le regaló el día que le pidió matrimonio , algo que la tenía desconsolada. Vanessa Lyon Vanessa Lyon | Credit: Instagram/Vanessa Lyon "No dormí de la preocupación", dijo. A pesar de que la modelo buscó por todos los sitios posibles de su casa, lo cierto es que la prenda no aparecía. Sus seguidores de Instagram le dieron más de un consejo para encontrarlo y trataron de calmarla, pero aún así el fabuloso anillo de diamantes continuaba desparecido. Vanessa Lyon Credit: Instagram/Vanessa Lyon Finalmente a Lyon se lo ocurrió escribirle al maquillista de una reciente sesión de fotos si se lo había dejado olvidado allí. "Disculpa por la hora pero tenía mi anillo de compromiso en mi estuche de maquillaje que tenía al lado de mi pierna mientras le daba desayuno a mi bebé. Será que estará tirado en el piso?", preguntó. Vanessa Lyon Credit: Instagram/Vanessa Lyon Afortunadamente, Lyon recibió una respuesta positiva y compartió con los seguidores la tremenda noticia. Según contó, el anillo se encontraba en el pliegue de la silla de maquillaje que utilizó en su sesión de fotos. "Moraleja: Siempre que te lo quites, directo a su cajita! Ni para lavarte las manos! Por el bebé me lo quito a cada rato. No lo hagas!", aconsejó. Vanessa Lyon Credit: Instagram/Vanessa Lyon También agradeció cada uno de los mensajes y las recomendaciones recibidas por los seguidores: "Gracias por todos los mensajitos preguntándome y dejándome ideas de dónde conseguirlo", escribió. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En mayo de 2021 Calderón le regaló su anillo a Lyon de la manera más original posible. "Me dijo que tenía una junta con sus socios en un restaurante muy elegante y me pidió que me arreglara muy guapa, ya que por la cuarentena yo todo el tiempo estaba en pants", contó entonces la modelo en exclusiva a People en Español. "Afortunadamente me avisó porque si me da el anillo en pants, ¡me da algo!". "[Carlos] tiene un gusto impecable, [es] el anillo de mis sueños. No me imagino una manera más creativa de proponer", dijo. "Soy una suertudota. [Carlos es] un hombre con un corazón hermoso [que] está en extinción".

