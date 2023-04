Prometida de Carlos Calderón víctima de intento de robo: "Es una sensación muy desagradable" La actriz, Vanessa Lyon, compartió el incómodo episodio que le tocó vivir. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La actriz Vanessa Lyon informó de la desagradable experiencia que tuvo esta semana. Un intento de robo del que dio algunos detalles. Siempre en contacto con sus seguidores, con quienes intercambia momentos importantes de su vida, los buenos y los menos buenos, en esta ocasión, les hizo conocedores del gran susto que se dio. Afortunadamente, la cosa no llegó a mayores y todo se solucionó. Pero el sentimiento de angustia fue inevitable para la feliz mamá de León. ¿Qué le pasó exactamente? Esto fue lo que contó la intérprete. Vanessa Lyon Vanessa Lyon | Credit: The Grosby Group Al parecer, intentaron robarle su coche, dentro del cual había muchas cosas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Estaba lleno de cosas de bebé: cuentos, juguetes, títere de jirafa para distraerlo en el tráfico, etc. Todo revuelto, mis documentos del coche tirados", escribió la prometida de Carlos Calderón. Vanessa Lyon Vanessa Lyon comparte lo que le pasó | Credit: IG/Vanessa Lyon Aunque lo intentaron, "no les dio tiempo a robar", escribió. Eso sí, reconoce que saber que alguien estuvo por ahí "es una sensación muy desagradable. No sé cómo explicarlo", añadió la actriz de Juego de mentiras. Todo quedó en un simple susto y Vanessa retomó sus quehaceres del día.

