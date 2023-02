Vanessa Lyon muestra su sorpresa en San Valentín: "Es un sueño que he tenido por años" La prometida de Carlos Calderón enseñó feliz lo que vivió y recibió este día. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Todavía con la resaca del Día del Amor y la Amistad, muchas celebridades siguen mostrando lo maravilloso que fue su día junto a sus parejas. En este San Valentín, Vanessa Lyon también compartió feliz la sorpresa de la que fue protagonista en esta jornada tan romántica. "¿Qué piensas que es?", le preguntó la prometida de Carlos Calderón a sus seguidores en Instagram, quienes dieron su opinión sobre lo que podría ser. Como pista, la actriz enseñó un paisaje con un león al fondo. "Fueron al zoo o a un Safari date", supuso una fan. Poco después, Vanessa terminó confesando encantada de lo que se trató este detalle tan especial. Carlos Calderón Carlos Calderón y Vanessa Lyon | Credit: IG/Carlos Calderón Si bien es cierto que esta persona estuvo cerca de acertar en su respuesta, no fue exactamente eso. ¿De qué se trata entonces? SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Un viaje", apostó otro fan. "¡Sí!", finalmente confirmó Vanessa entusiasmada. Pero no de uno cualquiera, sino de algo que durante mucho tiempo quiso hacer y por fin se dio. "Es un sueño que he tenido por años", escribió feliz. Vanessa Lyon y Carlos Calderón Vanessa Lyon muestra su sorpresa por San Valentín | Credit: IG/Vanessa Lyon Vanessa y Carlos Vanessa Lyon comparte su sorpresa por San Valentín | Credit: IG/Vanessa Lyon La también modelo reconoció que no tenía ni idea de lo que podría ser. "Realmente fue una sorpresa para mí", admitió emocionada. Por el momento, la parejita feliz no ha dado más detalles que estos y alguna que otra imagen con Andy, el protagonista de Toy Story, en ellas. Lo que sí han demostrado, una vez más, es que están más unidos como familia que nunca. ¡Felicidades!

