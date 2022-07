Más delgada y "muy descuidada", Vanessa Lyon muestra el deterioro físico que ha sufrido Desde sus redes sociales, la modelo está informando de los cambios que ha experimentado su vida desde que es mamá soltera. También de sus planes y proyectos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En medio de su separación, Vanessa Lyon ha compartido no solo el dolor que vive con el régimen de visitas de su hijo, sino también las repercusiones en su físico. Por primera vez en mucho tiempo, la mamá de León era llamada para hacer un trabajo y tenía que lucir a la altura. Sin embargo, las circunstancias no han ayudado para poder estar y sentirse lo bien que debiera. Muy activa en las redes, la ex de Carlos Calderón de quien se está separando en estos momentos, enseñó sin complejos el deterioro que ha sufrido su imagen, para ella, su principal herramienta para poder trabajar. Vanessa Lyon Vanessa Lyon | Credit: Mezcalent En estas fotografías en sus redes sociales se puede apreciar el "descuido" que ella misma asegura se ha tenido a sí misma en todos los aspectos. "Tuve que sacudirme la tristeza, esto super descuidada, bigotes, cejas peludas, cabello maltratado, piel seca... Por mi tipo de trabajo esto no me ayuda", escribió junto a varias imágenes con una estilista. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Tiene que hacerlo si quiere volver a trabajar. Vanessa vive de su imagen principalmente y tenerla en condiciones es lo que le puede abrir o cerrar puertas. Vanessa Lyon Vanessa Lyon | Credit: IG/Vanessa Lyon Vanessa Lyon Vanessa Lyon | Credit: IG/Vanessa Lyon Ilusionada, mostró lo que parece ser un trabajo puntual que está haciendo y para el que tuvieron que arreglarla para recuperar esa chispa que ha mantenido apagada. Al final, también enseñó cómo quedó su imagen tras mimarse como se merece. Y más tarde, a su hijo, a quien recibió con un sentimiento agridulce. "Nos extrañamos. Injusticia", volvió a escribir sin miedo al qué dirán. Para Vanessa, que el bebé sea separado de su madre cada 48 sigue siendo un suplicio, pero así ha de ser hasta nueva orden de los juzgados.

