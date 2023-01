Vanessa Lyon y su hijo no se separan de Carlos Calderón en su nueva aventura El presentador está listo para iniciar un nuevo reto profesional y su familia es su mayor apoyo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Apenas una semana después de que Carlos Calderón confirmó su salida del matutino Despierta América (Univisión), el presentador ya prepara su regreso al ruedo acompañado de su familia. El mexicano se prepara para empezar una nueva aventura que lo llevó hasta la Costa Oeste, donde enfrentará un nuevo reto profesional muy bien acompañado. Por el momento, el presentador mantiene todos los detalles en secreto, pero su pareja Vanessa Lyon, no resistió y a través de sus historias de Instagram compartió que se encontraba en Los Ángeles en el set de grabación de la nueva aventura del padre de su hijo. "Es bueno estar en casa. Se siente bien", respondió la actriz, quien residía en Los Ángeles antes de mudarse a Miami con Calderón. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Carlos Calderón Carlos Calderón | Credit: Vanessa Lyon/Instagram Vanessa mostró al pequeño León haciendo de las suyas en el set, mientras Calderón se encontraba en la silla de maquillaje. También presentó un vídeo donde el pequeño disfruta de su almuerzo mientras su papá se prepara para regresar frente a las cámaras. "Desayunito para bebé en el set", escribió Vanessa, anotando nuevamente la ciudad. Vanessa y León no se han separado de Calderón desde su salida del matutino, demostrando que su unión se ha fortalecido tras la tormenta vivida a finales del año pasado. Hoy por hoy, la pareja está más comprometida que nunca por continuar siendo una familia en las buenas y las difíciles.

