¿El exesposo de Vanessa Lyon interpuso demanda en su contra? La modelo cuenta qué sucede Vanessa Lyon confiesa que estaba casada, pero, ¿su exesposo la está demandando? La modelo y actriz aclara todo. ¡Los detalles aquí! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Vanessa Lyon Vanessa Lyon | Credit: Instagram Vanessa Lyon El que guarde silencio respecto al conflicto legal que mantiene con Carlos Calderón, quien es padre de su hijo León, no quiere decir que Vanessa Lyon desmienta información falsa respecto a su persona. Tras darse a conocer que el exesposo de Lyon la había demandado, la modelo compartió en sus redes sociales los documentos legales que abalan que no existe conflicto alguno con su expareja. De hecho, debido a la pandemia, Lyon y su exesposo no pudieron consolidar el divorcio que habían solicitado desde el 2018. "Con la pandemia todo cerró y no se pudo hacer la disolución. Con tantos divorcios después de la pandemia se atrasó nuestro proceso por meses", explicó la venezolana en sus redes sociales. Vanessa Lyon Credit: Instagram/@_vanessalyon "Cualquier publicidad malintencionada hacia mi persona, es con un propósito específico y no voy a participar en chismes con agendas escondidas", y agregó contundente "Mi prioridad es ser madre y proteger a mi bebé con la ayuda de Dios". Vanessa Lyon Credit: Instagram/@_vanessalyon Y con el apoyo de otras personas que hasta han abierto una cuenta de GoFundMe para ayudarla económicamente ya que la protagonista de Prayer Never Fails ha declarado que Calderón la dejó "sin nada". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Lyon fue arrestada el pasado 17 de mayo tras un altercado con Calderón en la casa de la entonces pareja en Miami, según el registro de casos del tribunal estatal del condado de Miami-Dade. Se la acusó de un delito grave de detención ilegal y otros dos leves de agresión y proporcionar una identidad falsa. En el informe del arresto elaborado por la policía de Miami, los agentes que acudieron a la residencia de Calderón a eso de las 7:20 p.m. tras una llamada de auxilio, encontraron al presentador en la puerta de la vivienda con una camisa negra rasgada por la parte delantera. A continuación, el mexicano declaró que Lyon lo agredió y le rompió la camisa tras acusarlo de serle infiel porque encontró "unos condones sin usar". Para protegerse, siempre según el documento, Calderón se dirigió a su dormitorio y cerró la puerta ya que temía por seguridad. En el informe, en el que se señala que la sospechosa está desempleada, se la acusa de un delito grave de detención ilegal y otros dos leves: uno de agresión y otro de proporcionar una identidad falsa. También se señala que había "indicios" de influencia de alcohol. Tras el arresto, Lyon salió en libertad bajo fianza y se le impuso una orden de alejamiento que quedó anulada una vez el caso se cerró el 16 de junio, según los registros de la corte. La abogada de Calderón, Karen Lungarelli, solicitó un mandato judicial al tribunal de familia de Miami-Dade para mantener a Lyon alejada de su cliente por razones de seguridad. Desde entonces, ambas partes viven separadas. El deseo del copresentador de Despierta América (Univision) es llegar a un acuerdo en los mejores términos con la madre de su hijo sobre la manutención y el tiempo que cada parte debe pasar con el menor, dijo Lungarelli a People en español.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¿El exesposo de Vanessa Lyon interpuso demanda en su contra? La modelo cuenta qué sucede

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.