Vanessa Lyon rompe el silencio sobre el pleito por violencia doméstica con Carlos Calderón La actriz Vanessa Lyon ofreció su primera declaración tras darse a conocer el pleito que mantiene con su expareja Carlos Calderón, en el que se han producido acusaciones de violencia doméstica. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Vanessa Lyon Vanessa Lyon | Credit: JC Olivera/Getty Images La actriz Vanessa Lyon hizo este jueves sus primeras declaraciones tras darse a conocer el pleito legal que mantiene con su expareja y padre de su hijo, el presentador mexicano Carlos Calderón. "Vanessa Lyon se mantendrá honrando el acuerdo de confidencialidad acordado entre ella y el Sr. Carlos Calderón por salvaguardar a su hijo quien es, ha sido y será su prioridad", reza el comunicado divulgado por la agencia de representación de Lyon y que People en español obtuvo en exclusiva. "Si la otra parte decidió compartir detalles de la situación a través de su equipo legal, Lyon por el momento guardará silencio por el bienestar de su hijo, León, quien reiteramos es su prioridad". Desde que el caso saltó a la luz pública, la única aparición de la venezolana ha sido en sus redes sociales, en las se ha mostrado muy cariñosa con su hijo y expresado su felicidad por ser madre. "Nuestra conexión es irremplazable, y como dijo la enfermera cuando puso a León sobre mi pecho: "Tú eres su hábitat", … qué descripción tan hermosa, pensé", escribió la también modelo junto a una fotografía en la que aparece con su primogénito "Y así nos creó Dios, la naturaleza es: Madre es madre". Vanessa Lyon Credit: Instagram/@_vanessalyon Por esa razón, según el comunicado, Lyon ha decidido que ni sus abogados ni ella darán declaraciones respecto al caso. "[Vanessa] solo pide respeto y comprensión por el momento que están viviendo". Quien sí ha hablado ha sido Calderón, quien en un mensaje este jueves en redes calificó de "dolorosa" la situación que atraviesa la ahora expareja. En otro mensaje días antes, negó que hubiera una acusación de violencia doméstica en su contra. Por lo que se sabe hasta la fecha, Lyon fue arrestada el pasado 17 de mayo tras un altercado con Calderón en la casa de la entonces pareja en Miami, según el registro de casos del tribunal estatal del condado de Miami-Dade. Se la acusó de un delito grave de detención ilegal y otros dos leves de agresión y proporcionar una identidad falsa. Al día siguiente, la abogada de Calderón, Karen Lungarelli, solicitó un mandato judicial al tribunal de familia de Miami-Dade para mantener a Lyon alejada de su cliente por razones de seguridad. Desde entonces, ambas partes viven separadas. El deseo del copresentador de Despierta América (Univision) es llegar a un acuerdo en los mejores términos con la madre de su hijo sobre la manutención y el tiempo que cada parte debe pasar con el menor, dijo la Lungarelli en una entrevista con People en Español. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Nuestro objetivo, el objetivo del señor Calderón desde un principio, ha sido siempre llegar a un acuerdo con la madre porque eso es beneficioso no solo para las partes, también para el menor", puntualizó. "Hay dos casos separados: un caso de violencia doméstica que el señor Calderón presentó en contra de la señora Lyon el 18 de mayo a partir de un incidente ocurrido el 17 de mayo", agregó la abogada, quien declinó entrar en los detalles del incidente del 17 de mayo por haber un menor involucrado. Lungarelli aseguró que "el señor Calderón quiere comportarse correctamente y cumplir con sus obligaciones de pagar manutención y asegurar el bienestar de su hijo, así como trabajar con la señora Lyon para criar[lo] juntos". Tras su arresto el 17 de mayo, Lyon salió en libertad bajo fianza y se le impuso una orden de alejamiento que quedó anulada una vez el caso se cerró el 16 de junio, según los registros de la corte. En este momento, el litigio que sigue abierto es el caso en el tribunal de familia y por el cual ambas partes están citadas a comparecer el mes que viene.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Vanessa Lyon rompe el silencio sobre el pleito por violencia doméstica con Carlos Calderón

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.