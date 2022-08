Ex de Carlos Calderón se cita con alguien muy cercano al entorno de Despierta América En su proceso de recuperación, Vanessa Lyon compartió un momento entrañable y de lo más emotivo con una persona ligada al show de su expareja. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La vida de Vanessa Lyon empieza a tomar forma. Después de una dura separación de Carlos Calderón, la actriz aseguró que tuvo que empezar de cero en otra casa y con muy pocos recursos. De momento, parece que ya ha encontrado un hogar para ella y su pequeño y se encuentra inmersa en la búsqueda de proyectos para recuperar la vida que siempre tuvo. Eso sí, ahora con un mayor aliciente, su hijo León. Mientras se reconduce la situación entre ella y su expareja sobre el tema de su pequeño, Vanessa está tratando de rodearse de personas que le aporten y animen en medio de esta etapa de cambio y dolor en su vida. Su más reciente encuentro ha sido una sorpresa muy grata para todos. Vanessa Lyon Vanessa Lyon | Credit: (Photo by JB Lacroix/ WireImage) A través de sus redes y con una gran sonrisa de felicidad, mostraba cómo ella y su hijo habían vivido un momento muy especial con una persona a la que quiere especialmente. Una amiga que, a pesar de su conexión con Despierta América, el programa donde trabaja Carlos Calderón, decidió quedar con ella. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Se tarta de Cristy Bernal, la esposa de Alan Tacher, también co-presentador del show de Telemundo junto al ex de Vanessa. Con esta imagen quedó claro que una cosa es el apartado profesional y otra muy diferente el personal. Vanessa Lyon y Cristy Bernal Vanessa Lyon y Cristy Bernal | Credit: IG/Vanessa Lyon "Te quiero, mi Cristy", escribió muy emocionada Vanessa junto a esta amorosa imagen de amigas en la que también está el chiquitín León. Vanessa no dio más detalle del encuentro, pero con esta imagen quedó claro que su amistad y cariño, a pesar de la separación con Carlos, siguen vigentes. Ambas congeniaron de maravilla cuando la pareja era feliz y el cariño se sigue manteniendo, a pesar de los pesares.

