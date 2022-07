Vanessa Lyon se ve obligada a dar un giro radical en su vida para poder salir adelante La actriz compartió cuáles son sus planes como mamá soltera al quedarse sin nada. Una nueva forma de vida que se aleja de su pasado pero que le puede ayudar a prosperar. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Su separación de Carlos Calderón es un hecho. En medio de su batalla legal para establecer todo lo relacionado con su hijo León, Vanessa Lyon se encuentra, literalmente, reconstruyendo su vida en todos los sentidos. La actriz acaba de compartir el nuevo paso que se está viendo obligada a dar con el fin de poder salir adelante y poder mantenerse como madre soltera. Tras asegurar que le habían destrozado la vida y que tenía que empezar de cero, la también modelo mostró en qué anda inmersa, cuáles son sus planes y, sobre todo, qué giro a dado ha su vida que le permitirá tener más ingresos y acceso a otras oportunidades. Vanessa Lyon Vanessa Lyon | Credit: IG/Vanessa Lyon Desde sus historias de Instagram, Vanessa ha empezado a mostrar su nuevo proceso de cambio. Entre otras cosas, la búsqueda de un nuevo hogar donde vivir con su pequeño. Hoy arrancaba las visitas a apartamentos que mostró en sus redes. Su realidad es muy diferente a la de hace unos meses. Tal y como enseñó en las imágenes, se trata de espacios muy pequeños, de un solo dormitorio, un salón, un baño y cocina diminuta. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN También mostró alguno de los precios de estos lugares, concretamente el de uno que asciende a los 1600 dólares al mes. Vanessa, tal y como ella misma ha confirmado, se ha quedado sin nada y ha de comenzar de nuevo, así que no puede plantearse algo más caro. Al menos de momento. Vanessa Lyon Credit: IG/Vanessa Lyon Vanessa Lyon Vanessa Lyon | Credit: IG/Vanessa Lyon En medio de este carrusel de experiencias nuevas, la actriz y modelo mexicana contó a sus seguidores de Instagram una idea que le ronda por la cabeza y de la que les pidió opinión. Se trata de hacer algo nuevo con lo que tener más proyección, llegar a más gente e incluso poder ganarse la vida. "Antes mi Instagram era solo de trabajo o mi proceso como latina en Hollywood, cómo estudiaba, cómo era el detrás de cámaras y también era muy protectora de mi vida personal, ahora las cosas han cambiado porque escogí muy mal y mi vida la destruyó, pero tengo que reconstruirla, ¿quieren ver el proceso de cómo la reconstruyo?", preguntó. Vanessa Lyon Vanessa Lyon | Credit: IG/Vanessa Lyon Vanessa deja atrás una vida de lujos y comodidades por una más ajustada en presupuesto. Además, se encuentra en pleno proceso de búsqueda de trabajo y proyectos para poder sacar adelante tanto a ella misma como a su bebé. Y todo ello mientras su proceso legal con Carlos sigue en manos de los tribunales para que se defina la situación del hijo en común. Las redes, que antes eran estrictamente laborales, ahora se convertirán en un espacio en el que, al igual que muchos famosos, expondrá más detalles de su vida, sus logros y su paso a paso, una nueva forma de 'trabajar' que también le puede aportar en términos económicos.

