Vanessa Lyon aclara cuál fue la razón del despido de Carlos Calderón de Unvision Cansada de las "mentiras" que se han dicho al respecto, la actriz y modelo contestó sin medias tintas a sus seguidores al ser preguntada. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Vanessa Lyon está feliz y muy enamorada de Carlos Calderón. Han superado una etapa de retos en lo personal y ahora disfrutan de la familia que han construido junto a su pequeño León. La feliz pareja compartió tiernas y divertidas fotos de su asistencia a la fiesta del 70 cumpleaños de Emilio Estefan, donde bailaron, rieron y brindaron por este gran festejo. Días después, Vanessa, siempre activa en redes y abierta con sus seguidores, no tuvo problema en responder a algunas preguntas a los curiosos a través de sus historias de Instagram. Muchas tienen que ver con el padre de su hijo, a quien la actriz defiende, cuida y protege por encima de todas las cosas. Por eso, al ser cuestionada sobre la razón del despido del conductor de Univision, no tuvo reparo alguno en contar el motivo. Vanessa Lyon Carlos Calderón, Vanessa Lyon | Credit: Mezcalent, Instagram Vanessa Lyon "¿Por qué Carlos ya no está en Despierta América?", le escribió un seguidor. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Vanessa contestó con tres palabras: "Recorte de personal". La también modelo quiso dejar muy claro que el resto de razones que se dijeron tras su salida del show fueron puras "mentiras", ajenas a la verdad. Vanessa Lyon y Carlos Calderón Vanessa Lyon y Carlos Calderón | Credit: IG/Vanessa Lyon La feliz mamá también respondió a quienes le preguntaron si se saludaron con los compañeros del mañanero de Univision durante la gran fiesta de los años 70 del productor cubano. Siempre correcta, así respondió Vanessa: "Vi a algunos de lejos y había mucha gente, así que, no saludamos pero los que estaban cerquita saludaron súper lindos con sus esposas, con mucho cariño y respeto", aclaró. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La artista destacó la impecable carrera de Carlos en televisión y el gran cariño que ha despertado en su público y en muchos colegas. "No paraban de saludar a Carlos, tiene muchos años en la industria y todos lo conocían, así que no hubo tiempo, ni momento de convivir con sus excompas", expresó descartando que hubiera mala relación. Vanessa Lyon Vanessa Lyon | Credit: IG/Vanessa Lyon Hace unas semanas, Carlos se mostraba en un camerino mientras lo maquillaban, lo que dio lugar a especulaciones sobre su supuesto regreso a la televisión. Un hecho que, de ser cierto, supondría una gran noticia para todo ese público que tanto le quiere y admira.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Vanessa Lyon aclara cuál fue la razón del despido de Carlos Calderón de Unvision

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.