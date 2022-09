Vanessa Lyon cuenta qué le están haciendo al compartir una nueva acusación La expareja de Carlos Calderón ha vuelto a hablar en sus redes y ha compartido una delicada información sobre un nuevo suceso en su vida. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Sin hacer demasiado ruido, pero sin quedarse callada. Así ha decidido interactuar Vanessa Lyon con sus seguidores en las redes sociales después de su polémica separación con Carlos Calderón, padre de su hijo León. No ha entrado en demasiado detalle pero sí ha dejado claro cuál es su situación de escasez económica y de volver a empezar tras la ruptura. También ha informado de situaciones que está viviendo no del todo agradables. Esta vez lo expresa, no desde el miedo, sino desde la fortaleza. Sentimiento en el que se ha instalado después de muchas semanas de sufrimiento. Y, especialmente, por lo más importante en su vida: su hijo. Vanessa Lyon Credit: Michael Kovac/Getty Images for LACMA A través de sus historias de Instagram, Vanessa ha hecho una nueva acusación de la que ha preferido ahorrarse los nombres pero, a buen entendedor, pocas palabras bastan. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Me siento realmente halagada por todas aquellas personas que se toman el tiempo de abrir cuentas falsas solo para meterse en mis historias 'sin que yo sepa que son ellos'", escribió a modo de indirecta. Vanessa Lyon Credit: IG/Vanessa Lyon ¿A quién o quiénes se refiere? Eso ya son suposiciones de cada uno. Con esta afirmación Vanessa ha querido comunicar que se siente espiada a través de perfiles supuestamente creados para eso, y no precisamente por gente que la aprecie demasiado. Sin dar más detalle, la feliz mamá lo dijo todo. A pesar de tener que empezar de nuevo con unos ingresos mucho más bajos de lo que estaba acostumbrad antes de su separación de pareja, la actriz comparte cómo se busca la vida cada día para tirar hacia adelante. Tras encontrar un nuevo hogar para ella y su chiquitín, su punto de mira ahora, además de su bebé, es su carrera, a la cual hace referencia a diario y a esos momentos de abundancia de trabajo antes de comprometerse con Carlos. Su intención es, en algún momento, cuando esta pesadilla se amaine, volver a retomar todo lo que dejó y ser la que era.

