Vanessa Lyon comparte fotos de Carlos Calderón en plena separación: "Cómo cambia la vida" La modelo está más activa que nunca en redes donde, además de su trabajo, también muestra cuáles son sus sentimientos. Estas imágenes junto a Calderón fueron acompañadas de una reflexión. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir A pesar del difícil momento personal que atraviesa, Vanessa Lyon no está dispuesta a vivir escondida ni atemorizada. Las últimas semanas, tras su separación de Carlos Calderón, ha dado a conocer la angustia que vive al tener que separarse de su hijo León cada 48 horas. Pero eso no ha sido lo único que ha incluido en su perfil. Sus redes se han convertido en una enciclopedia sobre lo que es una persona narcisista. Si bien no ataca directamente a su exprometido, no parecen publicaciones hechas al aire sino con un destinatario concreto. Este martes, Vanessa sorprendía a sus más de 100 mil seguidores al compartir unas imágenes de gran significado sentimental. En ellas aparece con Carlos en un momento donde el amor les sostenía. Fotos románticas y cargadas de felicidad que la también actriz ha comentado. Carlos Calderon y Vanessa Lyon Carlos Calderon y Vanessa Lyon | Credit: Mezcalent; Amanda Edwards/Getty Images "¡Cómo cambia la vida! Me faltaron muchísimas fotos con más invitados maravillosos pero Instagram solo me permite poner 10 fotos. Un día tu bebé está contigo, dentro de ti, un día lo celebras esperando su llegada. Un año después…", escribió sobre estas instantáneas del día de su baby shower. En ellas aparece radiante junto al padre de su hijo y sus compañeros de trabajo y canal como el Chef Yisus, Carlos Ponce, Karina Banda o la esposa de Alan Tacher, Cristy Bernal, entre otros. Con estas imágenes tan tiernas de su álbum personal muestra el cambio tan radical que ha dado su vida, no precisamente para bien, en el último año. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Y mientras publicaba estos recuerdos, Vanessa seguía mostrando documentos y testimonios sobre lo que es ser un narcisista y sus comportamientos. Vanessa Lyon Vanessa Lyon | Credit: IG/Vanessa Lyon "Ya tienen a otra al mismo tiempo que a su pareja", lee su llamativa historia de IG. Una afirmación que deja a la imaginación de sus seguidores que piensen lo que crean.

