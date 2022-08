Vanessa Lyon compara su caso contra Carlos Calderón con el de otra famosa de Hollywood Vanessa Lyon comparó lo que está viviendo ella por tener que alejarse de su pequeño tras su separación de Carlos Calderón, con lo que otra popular actriz de Hollywood también ha tenido que lidiar. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Vanessa Lyon ha mostrado cómo está siendo el proceso de separación de Carlos Calderón, y a juzgar por la información que comparte habitualmente con sus seguidores en redes sociales, no está siendo nada fácil. La actriz ya expresó el pasado mes lo duro que era separarse de su hijo cada 48 horas en un video que publicó en sus historias de Instagram. En él, la expareja del presentador de Univision rompió a llorar y dio a conocer la pesadilla que atraviesa como madre y mujer. "Cada 48 horas sin mi hijo, necesito que esto ya pare", escribió. Instagram Instagram | Credit: Instagram Vanessa Lyon Ahora, Vanessa vuelve a insistir en defender su derecho de estar más tiempo con su bebé y hasta compara su situación con casos similares en Hollywood. "Los niños tienen que estar con sus madres", reclama a través de sus historias de Instagram. Lo escribió junto a la imagen del reporte del pleito legal entre Olivia Wilde y Jason Sudeikis por la custodia de sus hijos Otis, de 8 años, y Daisy, de 5. Instagram Instagram | Credit: Instagram Vanessa Lyon SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En este caso, Olivia ganó parte de la batalla legal a su ex porque la Corte determinó que el lugar de residencia de los pequeños es en Los Ángeles (donde vive Wilde) y no en Nueva York (donde Jason vive). Vanessa Lyon Vanessa Lyon | Credit: Mezcalent Hace a penas unos días la intérprete comunicó que tanto ella como su bebé se habían contagiado de Covid-19, y acusó a Carlos Calderón de ser el repsonsable del contagio: "Estamos recuperándonos. Me lo trajeron con Covid del paseo, del viaje con el papá. Me contagió a mí y ahorita lo estoy cuidando. Lo único bueno es que lo tengo junto a mí, como debe de ser, una madre con su hijo. Yo era súper cuidadosa con mi hijo. Siempre cuidé de no exponerlo pero mira lo que pasa con esta situación. Lo bueno es que yo estaba vacunada y eso me da fuerza para poder cuidarlo", decía Lyon. Aunque Vanessa sigue insistiendo en que el pequeño debe estar con la madre, la corte decidió que ambos progenitores deben alternarse al bebé cada 48 horas, en lo que se lleva a cabo la siguiente audiencia. Todo parece indicar que será un proceso legal largo y tedioso.

