Exclusiva: Vanessa Lyon celebra el primer cumpleaños de su hijo León La actriz venezolana Vanessa Lyon habla en exclusiva del primer año de su bebé, León, y cómo celebró su cumpleaños. ¡Esto fue lo que contó sobre su nueva vida con su hijo! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Vanessa Lyon Credit: Foto por Héctor O. Torres; Maquillaje: Gabriella Cataño-Salinas/@catanoglam; Vestuario: Vanessa: Studio Truré; León: Tutto Piccolo; Pastel: @cakesyllis La primera vez que Vanessa Lyon escuchó el llanto de su hijo, León, el día que llegó al mundo, el 5 de septiembre del 2021 —su voz "un poquito ronquita"— el bebé le generó la sensación de que era un ser a quien ella ya conocía. "Cuando lo pusieron en mi pecho, él paró de llorar enseguida y hablé con él y le dije: 'Eres hermoso, eres bendecido'", recuerda la actriz venezolana. "Yo le hablo mucho desde que nació, siempre con palabras positivas y poderosas". Si bien mucho ha cambiado en su vida desde el pasado julio, cuando se separó del padre de su hijo, el presentador mexicano Carlos Calderón, Lyon no quería que nada opacara la celebración del primer cumpleaños de su primogénito ayer, 5 de septiembre. Días antes de esta fecha especial, la actriz y su bebé posaron en exclusiva para People en Español con su pastel, y ella compartió sus planes para festejarlo. Lyon no quería "la típica fiesta de cumpleaños de niños", con un pastel de superhéroe. "Estoy celebrando la vida de mi hijo, entonces se me ocurrió que mejor hago un pastel con fotos de todas sus etapas y una de cada mes de su vida", dijo. "La idea de la celebración tuvo que cambiar por fuerzas mayores, así que decidí celebrarlo con él en un sitio bonito porque es nuestro día", dice ella, quien planeó un viaje especial con el bebé a un destino cerca del mar. "Siempre he pensando que el cumpleaños es para la madre también, pues es la que nos trae al mundo". Vanessa Lyon y su hijo León Credit: Foto por Héctor O. Torres; Maquillaje: Gabriella Cataño-Salinas/@catanoglam; Vestuario: Vanessa: Studio Truré; León: Tutto Piccolo; Pastel: @cakesyllis Desde que se convirtió en madre, la estrella de la película Monday Nights at Seven se ha dedicado en cuerpo y alma a su bebé. "Él se ha convertido en mi prioridad, me ha enseñado que puedo sacar fuerzas", dice sobre León. "Tengo un amor tan profundo por él. Cada pensamiento, cada cosa que hago es pensando en él, o en qué lo va a beneficiar". Si bien cuenta con el apoyo de sus tías y su madrina en esta nueva etapa como mamá soltera, estar al cuidado de León es algo que disfruta al cien por ciento. "Le sigo la rutina de su baño, come, jugamos, hacemos sus ejercicios. Convivo mucho con él. Le gusta mucho que lo cargue", cuenta. "Nuestro vínculo es maravilloso. Tenemos una conexión tan bonita cuando jugamos y hace contacto visual conmigo, con esa complicidad, como hablándome con la mirada mientras se ríe a carcajadas". Vanessa Lyon y su hijo León Credit: Foto por Héctor O. Torres; Maquillaje: Gabriella Cataño-Salinas/@catanoglam; Vestuario: Vanessa: Studio Truré; León: Tutto Piccolo; Pastel: @cakesyllis Lyon atesora cada minuto con su hijo, especialmente ahora que existe un acuerdo legal de que el bebé pase 48 horas con su padre y las próximas 48 horas con su madre. La historia de amor de la hoy expareja — que se comprometieron en mayo del 2021 a bordo de un helicóptero donde él la sorprendiera con un anillo en pleno vuelo— tomó un sorpresivo giro este año. Según un reporte de la policía de Miami del pasado mayo, los padres de León discutieron en la casa de Calderón y la actriz fue arrestada y acusada de violencia doméstica después que le rasgara la camisa a él y aventara una pesa a la puerta de la habitación donde estaba el presentador. Si bien hoy no hay cargos criminales en contra de Lyon, hay un caso pendiente en una corte de Miami sobre la custodia y manutención del niño. Dentro del difícil momento que viven, ser testigo del crecimiento de su hijo llena de alegría a la joven mamá. "Son momentos que pasan tan rápido que no van a regresar", dice la actriz sobre los primeros 12 meses en la vida de un niño. "De las cosas más interesantes y profundas ha sido ver a un ser descubrir el mundo y su entorno por primera vez. Jamás voy a olvidar [su] manera de mirar alrededor cuando empezó a ver en colores, la primera comida sólida". Vanessa Lyon y su hijo León Credit: Foto por Héctor O. Torres; Maquillaje: Gabriella Cataño-Salinas/@catanoglam; Vestuario: Vanessa: Studio Truré; Pastel: @cakesyllis Por su parte, Calderón compartió en su cuenta de Instagram unas fotos con su hijo y un mensaje para León en su primer cumpleaños. "Hoy hace un año llegaste León y has sido la más grande bendición de nuestras vidas", escribió el copresentador de Despierta América (Univision). "Verte despertar, aprender a usar tus manitas, a descubrir los sonidos que puedes hacer, todo es una manifestación de Dios que nos llena a tus papás de fe y nos da fuerzas para seguir adelante con amor aún en los momentos más difíciles". El presentador mexicano también agradeció a su expareja en el mensaje. "Es un feliz día para tu mami y para mí que nos estrenamos y cumplimos también años como papás, gracias a ella por cargarlo en su vientre y ser mamá, a ti gracias por guiarnos para ser verdaderos papás y entender que el amor todo lo puede. Siempre estaré a tu lado León y haré todo lo necesario durante toda mi vida por verte sonreír. Te amo hijo", concluyó. Si bien Lyon está escribiendo guiones y realizando castings para futuros proyectos actorales —ya que reconoce que ha tenido que "empezar de cero" desde su separación del padre de su hijo— asegura que este tiempo con su bebé es sagrado. "En un parpadeo de ojo ya va a estar yendo al colegio, entonces no me quiero perder eso", reconoce la actriz. En medio de su pleito legal con Calderón, la actriz ha encontrado consuelo en su fe. "Este ha sido un momento en que he tenido una conexión más cercana a Dios, he hablado más con él. Él es el que me ha dado paz", afirma. El futuro lo ve con esperanza y confiesa que está abierta al amor. "Creo que voy a renacer. Sí tengo fe en Dios que va a poner a la persona correcta. Yo soy tradicional. Yo quiero casarme, tener un hogar hermoso", confiesa. "Sí, estoy completamente abierta a alguien bueno que me ame y corresponda". ¿Quiere más hijos? "Sí, dos más", revela ella. Vanessa Lyon y su hijo León Credit: Foto por Héctor O. Torres; Maquillaje: Gabriella Cataño-Salinas/@catanoglam; Vestuario: Vanessa: Studio Truré; León: Tutto Piccolo; Pastel: @cakesyllis También decreta sus otros deseos. "Lo que le pido a Dios es que mi hijo y yo tengamos una relación maravillosa, saludable. Que sea feliz, que Dios lo proteja siempre. Quiero que mi carrera tome el curso que yo quería, de una manera que yo no tenga que depender de nadie y pueda ofrecerle a mi hijo estabilidad financiera", afirma. "Quiero tener una familia y un esposo maravilloso, ser feliz con mi hijo y tener un hogar como debe ser". La maternidad la ha llenado de lecciones. "Aprendí que soy más fuerte de lo que creí y que puedo amar con cada célula de mi ser", dice Lyon. "Que voy con todo por tener a mi hijo y que de brazos cruzados no me quedo. Aprendí que ser quien trajo a León al mundo me hace mejor versión de mí, que por fin estoy completa porque él es la pieza que faltaba".

